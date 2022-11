La valeur du jour en Europe- Ryanair s'envole en termes de bénéfices semestriels

(AOF) - Ryanair progresse de 3,62% à 12,72 euros à la Bourse de Dublin. La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts a fait état d'un bénéfice net part du groupe de 1,3 milliard d'euros au premier semestre décalé, porté par la reprise du trafic estival après avoir enregistré une perte de 48 millions d'euros l'an passé. Ryanair a comptabilisé 95,1 millions de passagers pendant l'été contre 39,1 millions un an plus tôt, plus qu'avant la pandémie de Covid-19, d'après un communiqué. Son chiffre d'affaires a été multiplié par trois sur le semestre terminé fin septembre, à 6,6 milliards d'euros.

"Les réservations et tarifs restent solides pour la période des vacances d'octobre et en prévision de celles de Noël", indique la compagnie qui espère ne pas voir se répéter le scénario de la vague d'Omicron qui avait fortement pesé sur la saison des fêtes l'an dernier.

"Nous nous attendons à une croissance forte en cas de récession car les consommateurs ne vont pas arrêter de voler mais vont plutôt devenir sensibles aux tarifs", commente-t-elle dans son communiqué. "Nous relevons un peu nos prévisions de trafic pour l'exercice 2022/2023 à 168 millions de passagers contre 166,5 millions, ce qui marque une augmentation de 13% comparé au trafic pré-covid", ajoute-t-elle.

La dette nette de la compagnie ressort à 0,546 milliard d'euros contre 0,4 milliard d'euros un an plus tôt, relève l'analyste UBS. "Les prévisions prudentes de la compagnie concernant le résultat net sont de 1 à 1,2 milliard d'euros sur l'exercice. Des prévisions qui semblent plus faibles que prévu et pourraient peser sur les actions", ajoute le broker.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des résultats à nouveau fragilisés pour les compagnies européennes

Alors que le carburant représente jusqu'à 35% de leurs coûts, les professionnels estiment que les compagnies aériennes européennes ne devraient pas revenir aux bénéfices avant 2023 ou 2024 au plus tôt. Ces acteurs prévoient que les prix de l'énergie resteraient élevés au moins jusqu'en 2023. L'Association internationale du transport aérien (IATA) a annoncé une prévision de pertes cumulées de 9,7 milliards de dollars en 2022 pour les compagnies aériennes à travers le monde il faudra encore attendre 2023 pour voir le retour aux bénéfices à l'échelle globale du fait notamment de la flambée des coûts du pétrole et de la hausse des coûts de main-d'œuvre. Point positif : la demande de voyage semble résister aux incertitudes provoquées par la situation économique et politique internationale. Toutefois les incertitudes concernant le Covid, la guerre en Ukraine, ainsi que la hausse des prix renforcent les réservations de dernière minute. Selon l'Iata, seulement 8 % des réservations internationales passées fin mai allaient au-delà de septembre.

Le climat social se dégrade dans les compagnies low-cost

Ces compagnies bénéficient d'un redémarrage très fort. Elles avaient déjà réussi à accaparer 40% du trafic aérien en 2021, cette proportion pouvant même monter à 50% cette année. Toutefois des mouvements de grève ont affecté l'activité de Volotea, d'EasyJet et de Ryanair, avec des confrontations sur les rémunérations et les conditions de travail. De façon générale, le secteur se heurte à une pénurie de personnel. Après avoir coupé sévèrement dans leurs effectifs en 2020 et 2021, les compagnies et les aéroports doivent recruter urgemment pour accompagner le redécollage de l'activité.