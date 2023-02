La valeur du jour en Europe - Rolls-Royce décolle à la verticale après des résultats et des perspectives très positifs

(AOF) - Rolls Royce prend la tête du FTSE 100 avec une hausse de quelque 23,55% à 132,96 pence, après la présentation de ses résultats annuels. Le spécialiste des moteurs d'avions a publié un bénéfice opérationnel sous-jacent à 652 millions de livres sterling, soit 238 millions de plus que l’an dernier, avec pour perspective 2023 un bénéfice opérationnel sous-jacent entre 800 millions et 1 milliard de livres. Il a affiché l'année dernière une marge opérationnelle ajustée de 5,1% contre 3,8% en 2021.

Le bénéfice par action s'établit à 1,95 livre contre 0,11 livre en 2021 avec un chiffre d'affaires 2022 à 12,69 milliards contre 10,94 milliards l'an dernier.

Autre bonne nouvelle, le cash flow de 505 millions de livres sterling a nettement dépassé le consensus s'élevant à seulement 64 millions. Il est attendu entre 0,6 et 0,8 milliard cette année. Le marché cible 527 millions de livres.

" Si nos performances se sont améliorées en 2022, nous sommes capables de faire beaucoup plus ", a déclaré le nouveau Directeur général, Tufan Erginbilgic : " Notre programme de transformation améliorera notre efficacité et nos résultats commerciaux, et permettra une réduction durable du fonds de roulement ".

" Notre programme de transformation est déjà en cours et avance à grands pas ", ajoute le patron : " il comprendra un examen stratégique qui nous permettra d'orienter nos investissements vers les opportunités les plus rentables. Nous présenterons les résultats ainsi que nos objectifs à moyen terme au cours du second semestre de cette année ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.