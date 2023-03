La valeur du jour en Europe - Rio Tinto forme sa coentreprise au Pérou avec First Quantum Minerals

(AOF) - Rio Tinto gagne 0,5% à 62,45 pence à Londres après avoir officialisé son accord avec First Quantum Minerals, société de mines et métaux canadienne pour créer une coentreprise au Pérou. Le groupe minier anglo-australien et son partenaire vont développer leur projet de cuivre La Granja. Il s'agit d'un important gisement de cuivre situé en haute altitude à Cajamara, dans le nord du Pérou. Pour cette transaction, First Quantum acquerra une participation de 55% dans le projet pour 105 millions de dollars et s'engagera à investir jusqu'à 546 millions de dollars dans cette coentreprise.

La Granja possède des ressources minérales indiquées et présumées de 4,32 milliards de tonnes à 0,5% de cuivre.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2023, sous réserve de la satisfaction des approbations réglementaires.

Au delà du projet La Granja, Rio Tinto et First Quantum Minerals ont également conclu un protocole d'accord en vue d'une coopération stratégique à l'échelle mondiale dans l'exploration et le développement de projets relatifs au cuivre et à d'autres métaux de base.

Les deux partenaires se partageront aussi des informations et leur savoir-faire technique dans les domaines de l'exploitation minière, du traitement et de la décarbonisation.

Rio Tinto a acquis le projet La Granja auprès du gouvernement péruvien en 2006 et a depuis réalisé un vaste programme de forage qui a augmenté les ressources déclarées et la compréhension du gisement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.