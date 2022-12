La valeur du jour en Europe - Repsol acquiert Asterion Energies pour 560 millions d'euros

(AOF) - Groupe pétrolier et gazier espagnol, Repsol (-0,56% à 14,12 euros à Madrid) a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Asterion Energies auprès du fonds d'infrastructure européen Asterion Industrial pour 560 millions d'euros plus jusqu'à 20 millions d'euros de paiements conditionnels. La transaction est présentée comme une étape importante dans l'ambition de Repsol de devenir un acteur mondial des énergies renouvelables. Repsol renforce ainsi sa présence sur les principaux marchés européens et consolide son expansion internationale sur les marchés de l'OCDE.

Cette transaction représente une étape supplémentaire dans la réalisation du plan stratégique 2021-2025 de Repsol, qui prévoit d'atteindre 6 000 MW de capacité de production renouvelable installée d'ici 2025 et 20 000 MW d'ici 2030. Le portefeuille de projets de production d'énergie renouvelable de Repsol, avant cette transaction, s'élève à 1 600 MW.

Josu Jon Imaz, PDG de Repsol, a déclaré au sujet de ce rachat: " Nous réalisons notre ambition d'être des leaders dans la transition énergétique en prenant des mesures fermes telles que cette acquisition d'actifs pour atteindre nos objectifs de croissance, de diversification et de concentration sur la multi-énergie."

Asterion Energies gère un portefeuille de projets renouvelables majoritairement en développement totalisant 7 700 mégawatts (MW) en Espagne (84%), en Italie (12%) et en France (4%).

Le portefeuille d'actifs d'Asterion Energies comprend 4 900 MW de solaire PV et 2 800 MW de production éolienne, dont 2 500 MW sont à un stade avancé de développement ou en construction.

En outre, Asterion Energies dispose d'une équipe d'experts expérimentés dans le développement d'actifs renouvelables et de stockage d'énergie qui seront intégrés dans l'ambitieux projet de croissance de Repsol dans cette activité.

En 2019, Repsol est devenue la première entreprise de son secteur à s'engager à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. La société dispose par ailleurs de 1 470 MW de capacité installée d'énergies renouvelables en Espagne, 62,5 MW aux États-Unis, 96 MW au Chili et 3 MW du parc éolien flottant WindFloat Atlantic au Portugal. De plus, il compte déjà plus de 2 000 MW en construction : 1 180 MW en Espagne, 719 MW aux États-Unis et 120 MW au Chili.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.