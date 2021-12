La valeur du jour en Europe - Reckitt Benckiser cède la marque E45 information fournie par AOF • 24/12/2021 à 11:11



(AOF) - Reckitt Benckiser grappille 0,13% à 6 728 pence. Le groupe britannique spécialisé dans la grande consommation a conclu un accord en vue de céder sa marque E45 et des sous-marques associées à Karo Pharma pour une valeur d'entreprise de 200 millions de livres sterling. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, les marques ont eu un revenu net combiné de 43 millions de livres sterling.



Si elle est réalisée, l'opération constituerait une nouvelle étape dans le plan de Reckitt visant à gérer activement son portefeuille pour une croissance plus élevée, après les récentes cessions de son activité IFCN en Chine et de sa marque Scholl, ainsi que l'acquisition de Biofreeze.





