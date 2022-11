La valeur du jour en Europe - Pirelli domine le marché italien : l'activité en 2022 sera plus élevée que prévu

(AOF) - Pirelli (+6,13% à 3,88 euros) est en pole position de l’indice italien, FTSE MIB à la faveur du relèvement de sa prévision de chiffre d’affaires pour 2022. Le fabricant de pneumatiques bénéficie d’un mix-prix plus favorable grâce à ses hausses de prix et à un mix-produits plus positif. " Cette publication au-dessus des attentes confirme au troisième trimestre, la solide croissance et le ' pricing power ' du groupe ", a commenté Invest Securities. Le concurrent de Michelin cible des revenus d'environ 6,5 milliards d'euros contre de 6,2 à 6,3 milliards d'euros auparavant.

La firme italienne anticipe une amélioration d'au moins 17% du mix-prix contre de 13,5% à 14,5% auparavant. Les volumes sont attendus stables, à comparer avec une précédente indication de +0,5% à 1,5% du fait d'un ralentissement de la demande pour les pneus de remplacement. Pirelli vise par ailleurs toujours une marge opérationnelle ajustée d'environ 15%.

Pirelli peut se permettre d'être plus optimiste grâce à ses bons résultats du troisième trimestre. Sur cette période, Pirelli a généré un profit net en hausse de 20,7% à 126,30 millions d'euros et un résultat opérationnel ajusté en progression de 22,8% à 271,9 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 14,8%. Le résultat opérationnel ajusté a dépassé de 5% les attentes. Les revenus ont bondi de 29,8% à 1,84 milliard d'euros, dont 21,2% de croissance interne. Le mix/prix a augmenté de 19,4%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.