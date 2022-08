La valeur du jour en Europe - Philips : le PDG, Frans van Houten, passe la main

(AOF) - Le changement inattendu du PDG de Philips est bien accueilli par le marché. L’action du groupe d'électronique spécialisé dans la santé et les produits de soins personnels progresse de 2,62% à 20,01 euros, lui permettant de figurer parmi les principales hausses de l’indice AEX. Roy Jakobs, jusqu’alors patron l'activité santé connectée, succèdera à Frans van Houten en tant que PDG, à compter du 15 octobre 2022. Ce dernier occupait cette position depuis 12 ans.

" Cette décision risque de surprendre quelque peu les investisseurs, si l'on en croit les conversations que nous avons eues ces derniers mois, car le contrat actuel de M. van Houten court jusqu'à l'année prochaine ", a expliqué UBS.

" Le conseil de surveillance et l'actuel PDG de Philips, Frans van Houten, ont convenu qu'à l'approche de la fin de son troisième mandat, le moment était venu de procéder à un changement de direction ", explique Philips.

Le départ du PDG intervient au moment où le groupe néerlandais connaît une période difficile. Outre un important rappel d'appareils de traitement de l'apnée du sommeil, qui présentent des risques pour la santé, Philips est confronté à des pénuries de composants, aux confinements en Chine, à l'inflation et à la guerre en Ukraine. Il a ainsi été contraint de lancer un important avertissement sur ses résultats 2022 le 25 juillet.

Roy Jakobs travaille chez Philips depuis 2010. Au début de l'année 2020, il a été chargé du redressement de l'activité santé connectée et depuis 2021, il s'occupe du rappel des appareils de traitement de l'apnée du sommeil.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tiendra le 30 septembre 2022, afin de le nommer au poste de PDG. Frans van Houten agira en tant que conseiller de la société - soutenant la transition - jusqu'au 30 avril 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.