La valeur du jour en Europe - Patrick Drahi accroît sa participation dans BT Group information fournie par AOF • 14/12/2021 à 11:00



(AOF) - BT Group chute de 5% ce matin à la bourse de Londres, à 166,10 pence par action, après l'annonce de la montée au capital d'Altice UK. C'est la seconde fois cette année que la société de Patrick Drahi acquiert des parts du groupe de télécommunications britannique: elle avait en effet déjà acquis en juin dernier 1,2 million de titres, représentant 12,1% du capital de BT, pour environ 2,2 milliards de livres. Cette fois-ci, Altice UK a porté sa participation à 18%, renforçant ainsi son statut de premier actionnaire du britannique, et a réaffirmé ne pas avoir l'intention de lancer d'OPA.



Si le prix d'acquisition n'a pas été divulgué, Patrick Drahi s'est procuré les titres sur la marché, mais ne l'a pas fait auprès de l'allemand Deutsche Telekom, a déclaré une source proche du dossier à Reuters.



L'investissement initial d'Altice UK, créée spécifiquement pour mener à bien cette acquisition, avait été fait dans le but de soutenir BT dans le développement de son réseau de fibre optique. L'opérateur historique au Royaume-Uni s'est en effet lancé dans un vaste plan de 15 milliards de livres qui doit lui permettre de relier 25 millions de foyers à la fibre, contre 20 millions visés précédemment. Il avait par ailleurs déclaré envisager le financement des 5 millions supplémentaires par le biais d'une coentreprise avec des partenaires externes.



Le gouvernement britannique n'est pas resté sans réagir à l'annonce de cette prise de participation. "Nous suivons la situation de près", a déclaré un porte-parole. "Le gouvernement s'est engagé à niveler le pays par le biais de l'infrastructure numérique, et n'hésitera pas à agir si nécessaire pour protéger notre infrastructure nationale critique de télécommunications."



Patrick Drahi a quant à lui déclaré: "Au cours des derniers mois, nous nous sommes engagés de manière constructive avec le conseil d'administration et la direction de BT et nous sommes impatients de poursuivre ce dialogue. Nous continuons à les tenir en haute estime et à soutenir pleinement leur stratégie, principalement pour jouer un rôle central dans l'expansion de l'accès à un réseau à large bande en fibre optique, un programme d'investissement si important pour BT et pour le Royaume-Uni".





AOF - EN SAVOIR PLUS