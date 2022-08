La valeur du jour en Europe - Novartis : Scemblix autorisé en Europe

(AOF) - Novartis gagne 0,55% à 80,81 francs suisses dans un environnement de marché propice aux valeurs défensives. Par ailleurs, la Commission européenne a approuvé le médicament du laboratoire suisse, le Scemblix (asciminib) contre la leucémie myéloïde chronique (LMC). Le traitement, en effet, a donné de meilleurs résultats que celui de référence, le Bosulif (bosutinib) de Pfizer. Novartis souligne que son produit constitue une alternative thérapeutique aux patients souffrant de LMC et présentant une intolérance ou une réponse inadéquate après au moins deux traitements antérieurs.

Le laboratoire vise à terme une modification des traitements standards dans le domaine de la LMC. A cet égard, d'autres études sont en cours.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.