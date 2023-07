La valeur du jour en Europe - Novartis en hausse après le relèvement de ses perspectives pour 2023

(AOF) - Plus forte hausse du SMI, Novartis affiche une hausse de 4,28% à 88,56 francs suisses après avoir relevé ses perspectives 2023 grâce à " la forte dynamique " du premier semestre. La croissance du chiffre d’affaires du groupe suisse est attendue à un chiffre " élevé " et non plus " moyen " tandis que le résultat opérationnel " core " serait en croissance " à deux chiffres bas " et non plus à " un chiffre élevé ". A taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires a atteint 9% au deuxième trimestre à 13,6 milliards de dollars et le résultat net a progressé de 54% à 2,32 milliards.

Le résultat opérationnel core a bondi de 9% à 4,67 milliards de dollars.

En parallèle, le groupe confirme son objectif de spin-off de Sandoz au début du quatrième trimestre 2023 et annonce un nouveau plan de rachat d'actions de 15 milliards de dollars à finaliser d'ici la fin 2025.

UBS reste neutre sur la valeur avec un objectif de 99 francs suisses : le broker relève que le chiffre d'affaires a atteint 11 243 millions de dollars au deuxième trimestre pour les médicaments innovants, soit 4 % de plus que le consensus. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours de 105 francs suisses, Stifel est à l'achat et vise 111 francs suisses.

"Novartis a de nouveau réalisé un trimestre de forte croissance de son chiffre d'affaires et une robuste amélioration de sa marge, justifiant ainsi le relèvement de ses prévisions pour le Groupe en 2023 " déclare le Dr Vas Narasimhan, CEO de Novartis .

" Cette performance s'est manifestée dans tous les domaines thérapeutiques et dans les principales régions. Nos moteurs de croissance et la richesse de notre pipeline continuent de conforter notre confiance dans nos objectifs de croissance à moyen terme, soulignées par les prochaines étapes franchies par Kisqali, Pluvicto et iptacopan. L'excellent bilan de Novartis et ses perspectives de croissance nous permettent de démarrer de nouveaux rachats d'actions à concurrence de 15 milliards de dollars, tout en maintenant la souplesse nécessaire à la poursuite d'acquisitions stratégiques."

