La valeur du jour en Europe - Novartis dans le vert alors que sa filiale Sandoz est prête à s'émanciper

(AOF) - Le groupe Novartis progresse de 0,38% à la bourse de Zurich à 89,84 francs suisses alors que sa filiale Sandoz organise aujourd'hui à New York le premier de ses deux Capital Markets Days (CMD) à l'intention des investisseurs, afin de présenter ses projets en tant que société autonome. Sandoz a réalisé un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dollars en 2022, avec un record de six trimestres consécutifs de croissance à un chiffre. Lors du CMD d'aujourd'hui, la société prévoit une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires net pour 2023 ainsi que pour le moyen terme (2024 à 2028).

Sandoz précise que la marge EBITDA de base devrait augmenter pour atteindre 24-26% à moyen terme, contre 18-19% prévus en 2023, avec une baisse initiale de 21,2% en 2022 due à la poursuite de l'inflation et aux investissements nécessaires pour installer Sandoz en tant que société distincte.

Le flux de trésorerie disponible devrait plus que doubler d'ici 2028, par rapport aux 0,8 milliard de dollars déclarés en 2022. Cela devrait permettre à Sandoz de verser aux actionnaires un dividende en année pleine représentant de 20 à 30 % du bénéfice net de base de l'exercice 2023, qui passera à 30-40 % à moyen terme.

Le pipeline de produits de Sandoz, en pleine expansion, devrait contribuer à hauteur de 3 milliards de dollars au chiffre d'affaires net potentiel au cours des cinq prochaines années, le mélange évoluant de plus en plus vers des biosimilaires à haute valeur ajoutée et des génériques complexes.

Sandoz organisera un deuxième CMD à Londres le 12 juin, où les investisseurs et les analystes auront une nouvelle occasion de rencontrer les dirigeants de Sandoz.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.