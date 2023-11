La valeur du jour en Europe - Nokia au soutien de Safaricom Kenya pour réduire sa consommation d'énergie

(AOF) - Entreprise multinationale de télécommunications finlandaise, Nokia (-0,52% à 3,24 euros) déploie son logiciel AVA Energy Efficiency pour Safaricom Kenya afin d'aider ce grand opérateur télécoms d'Afrique de l'Est à réduire sa consommation d'énergie et ses coûts sur ses réseaux 5G, 4G et 3G. "Le déploiement, couvrant environ 30 000 cellules 5G, 4G et 3G, devrait entraîner des économies d'énergie prévues de 8 à 10% sur le réseau, et fait suite à la récente réussite d'un programme pilote avec Safaricom Kenya", explique Nokia.

Le logiciel "AVA for Energy" de Nokia utilise l'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique pour arrêter automatiquement les équipements inactifs et inutilisés pendant les périodes de faible utilisation tout en maintenant l'expérience client. Ceci est fait en conjonction avec les fonctionnalités d'efficacité énergétique de Nokia Radio.

Nokia a une liste croissante de plus de 50 projets d'économie d'énergie réalisés ou actifs avec des CSP (Communication Services Providers : fournisseurs de services de communications) dans le monde entier.

"Les opérateurs cherchent de plus en plus à réduire la consommation d'énergie et les coûts, et à résoudre les problèmes de durabilité environnementale dans leurs réseaux", souligne Nokia.

A ce sujet, Samar Mittal, vice-présidente, Cloud and Network Services (CNS), Global Business Center (GBC) chez Nokia MEA, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'aider Safaricom à réduire sa consommation d'énergie réseau et à utiliser ses actifs de manière plus rentable grâce aux capacités logicielles avancées de Nokia. Ils permettent une utilisation significative de l'énergie et des réductions de coûts, sans impact sur l'expérience client".

Revue des perspectives à la baisse pour les smartphones

Face à un recul du pouvoir d'achat des consommateurs, les intervenants du marché mondial des smartphones ont dû affronter des ventes en chute de 14% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022.

Selon IDC, les ventes mondiales seront moins élevées que prévues au second semestre, affichant un recul de 3,2% par rapport à 2022. Une baisse de 1,1% était précédemment estimée. Le cabinet Gartner avait, lui, prédit dès le départ un recul de 4% du marché. Les marques chinoises sont particulièrement impactées. Très exposés à leur marché domestique, Xiaomi, Oppo et Vivo ont déjà perdu des parts de marché en 2022 et la situation devrait perdurer cette année.

Apple et Samsung s'en sortent mieux car, même si les ventes baissent en volumes, ces acteurs peuvent jouer sur les prix et davantage maintenir leur activité grâce à un positionnement haut de gamme.

La situation du marché devrait s'améliorer en 2024 : la croissance devrait devenir faible mais continue.