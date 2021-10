La valeur du jour en Europe Nestlé dépasse les attentes

(AOF) - Nestlé gagne 3,3% à 116,68 francs suisses après la publication d'un chiffre d'affaires neuf mois supérieur aux attentes. Les consommateurs ont plébiscité ses marques de café (Nescafé, Nespresso et Starbucks) mais aussi ses produits pour animaux de compagnie (Purina). Dans ce cadre, le groupe a relevé ses objectifs annuels 2021. Il prévoit une croissance organique comprise entre 6% et 7% contre entre 5% et 6% et une marge d’Ebita autour de 17,5%, "reflétant la répercussion différée sur les prix de vente de l'inflation des coûts".

Au-delà de 2021, les prévisions à moyen terme d'amélioration modérée continue de la marge restent inchangées. Le bénéfice récurrent par action à taux de change constants et la rentabilité du capital sont prévus à la hausse cette année.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,2% à 63,3 milliards de francs suisses. En organique, la croissance atteint 7,6% alors que le consensus tablait sur 6,6%.

La croissance a été soutenue par la poursuite de la dynamique dans le commerce de détail, la bonne reprise des ventes dans les canaux hors domicile, un effet prix accru et des gains de parts de marché.

Par catégorie de produits, le café (+11% sur neuf mois) a été le plus grand contributeur à la croissance organique avec Nescafé, Nespresso et Starbucks, suivis par les produits pour animaux de compagnie (Purina) (croissance à deux chiffres) et Nestle Health science (+14,3%).

Saluant des ventes plus solides que prévu, UBS a confirmé son opinion d'Achat et son objectif de cours de 130 francs suisses.

AOF - EN SAVOIR PLUS