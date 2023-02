La valeur du jour en Europe - Nestlé déçoit par ses résultats annuels 2022

(AOF) - Après la publication de ses résultats annuels 2022, Nestlé est en repli au sein de l'indice SMI perdant 1,10% à 109,48 francs suisses. Le groupe agroalimentaire a fait état d'un bénéfice net plus faible que prévu pour l'ensemble de l'année, en dépit des hausses des prix appliquées afin de compenser l'augmentation des coûts des matières premières. Il a dégagé un bénéfice net de 9,27 milliards de francs suisses (en chute de 45%) contre 16,91 milliards de francs suisses en 2021. C'est en dessous de l'estimation de 11,6 milliards de francs du consensus publié par l'entreprise.

Les comptes 2021 avaient été soutenus par le gain sur la cession des actions du géant français des cosmétiques L'Oréal. En conséquence, le bénéfice par action a diminué de 43,5% à 3,42 francs suisses sur une base déclarée.

En outre, Nestlé a publié un chiffre d'affaires de 94,42 milliards de francs suisses pour 2022 en progression de 8,4%, contre 87,09 milliards de francs suisses en 2021. La croissance organique a atteint 8,3%. La croissance interne réelle (RIG) a été positive à 0,1%, mais a déçu les investisseurs.

Le bénéfice sous-jacent par action a augmenté de 9,4% à taux de change constant pour atteindre 4,80 francs suisses. Cette augmentation est principalement le résultat d'une forte croissance organique. Le programme de rachat d'actions de Nestlé a contribué pour 1,8% à la hausse de ce bénéfice.

" Nous prévoyons à nouveau une croissance organique robuste, en mettant l'accent sur le rétablissement de notre marge brute, l'intensification des investissements marketing et l'augmentation du free cash-flow ", a indiqué le CEO de Nestlé, Mark Schneider.

Suite aux propos du CEO, Stifel a réagi en indiquant être optimiste : " Nous nous attendons à une réaction positive du cours de l'action sur cette perspective et réitérons notre note d'achat ". Le broker reste ainsi à l'Achat avec un objectif de cours passant de 110,70 à 130 francs suisses.

La multinationale agroalimentaire suisse Nestlé a annoncé ce jeudi tabler sur un ralentissement de la croissance organique de son chiffre d'affaires en 2023 entre 6 et 8% et une marge d'exploitation commerciale sous-jacente entre 17 et 17,5%. Le bénéfice par action sous-jacent en monnaie constante devrait augmenter entre 6 et 10%.

Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs 2025: une croissance organique durable des ventes entre 4-6% ; un retour à une marge d'exploitation sous-jacente de 17,5 à 18,5% d'ici 2025 ; et une croissance annuelle du bénéfice par action sous-jacent de l'ordre de 6 à 10 % à taux de change constant.

Nestlé a aussi annoncé un dividende de 2,95 francs suisses par action au titre de 2022, en hausse de 15 centimes par rapport au dividende versé au titre de 2021.

