La valeur du jour en Europe NESTLE cède 60% d'Herta

(AOF) - Nestlé gagne 0,98% à 105,16 francs suisses après l'annonce de la cession de 60% du capital d'Herta à l'entreprise familiale espagnole. Casa Tarradellas. Nestlé et Casa Terradellas créeront une co-entreprise pour Herta avec leurs parts respectives de 40% et 60%. Elle inclut les activités Herta de charcuterie (charcuterie et produits carnés) dans six pays européens et les pâtes à tarte / pizza en France et en Belgique. Ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires de 667 millions d'euros en 2018 et ont été valorisées à 690 millions d'euros.

Nestlé conservera et continuera à développer les gammes végétariennes Herta existantes, conformément à sa stratégie de renforcement de ses offres à base végétale. Nestlé offre une large gamme de produits à base végétale notamment sous les marques Garden Gourmet en Europe et Sweet Earth aux Etats-Unis.

Marco Settembri, vice-président exécutif, CEO Zone Europe, Moyen Orient et Afrique du Nord, Nestlé a déclaré " Les activités Herta ont enregistré de solides performances au cours des dernières années et sont bien placées pour poursuivre leur croissance. Nous sommes heureux d'avoir Casa Tarradellas comme partenaire, une entreprise familiale leader sur le marché espagnol de la charcuterie, des pizzas et des produits à base de pâtes réfrigérées. Les deux entreprises ont une véritable passion pour la qualité et l'innovation et sont fières de former une entreprise commune afin de fournir à nos consommateurs des solutions pour leurs repas quotidiens. "

Sous la pression du fonds activiste Third Point, propriétaire d'un peu plus de 1% du capital, le groupe suisse poursuit sa cure minceur après la vente de son activité de confiserie américaine pour 2,4 milliards d'euros, de sa filiale d'assurance-vie Gerber Life Insurance pour 1,3 milliard d'euros, et de sa branche de soins dermatologiques, Skin Health pour 9,3 milliards d'euros. Il y a une semaine, le groupe a cédé ses activités de glaces aux États-Unis pour quatre milliards de dollars.