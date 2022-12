La valeur du jour en Europe - Metro dit adieu au marché indien

(AOF) - Le grossiste allemand Metro a cédé ses activités en Inde au groupe local Reliance sur la base d’une valeur d’entreprise de 300 millions d’euros. A la Bourse de Francfort, le titre Metro progresse de 1,71% à 8,90 euros. Metro a précisé qu’il enregistrerait dans ses comptes une plus-value de 150 millions d’euros. Metro India, dont le siège social est à Bangalore, exploite 31 magasins de gros dans 21 villes indiennes avec ses quelque 3 500 employés.

Au cours du dernier exercice 2021/22, Metro India a réalisé un chiffre d'affaires de 926 millions d'euros et a généré un Ebitda dans le bas de la fourchette à deux chiffres.

" L'industrie indienne du commerce connaît actuellement une forte consolidation et une croissance disproportionnée du commerce électronique, notamment du segment B2B. En raison de la dynamique du marché, un investissement important serait nécessaire pour poursuivre la croissance de l'entreprise. Par conséquent, c'est le bon moment pour (...) ouvrir un nouveau chapitre pour Metro India " a expliqué le grossiste allemand.

" Le marché du retail de masse indien est un marché porteur mais très compliqué où Metro s'était engouffré dans la seule faculté ouverte aux opérateurs étrangers pour aborder le retail en tant qu'opérateur à travers le C&C. Nous comprenons que le groupe a considéré que les investissements à opérer devenaient trop importants en regard de la rentabilité que l'on pouvait en espérer ", explique Invest Securities.

En dépit de cette cession, Metro confirmé ses perspectives de chiffre d'affaires et d'Ebitda ajusté pour l'exercice 2022/23 et ses ambitions à moyen terme. Il table notamment sur une croissance des ventes de 5% et à 10% et sur un recul de l'Ebitda compris entre 75 et 225 millions d'euros.

L'opération devrait être finalisée d'ici mars 2023.

