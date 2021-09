La valeur du jour en Europe Marks & Spencer

(AOF) - Marks & Spencer cède 1,3% au London Stock Exchange, à 184,70 pence, au lendemain d'informations de presse selon lesquelles le distributeur prévoit de fermer certains de ses magasins français. Le Mail on Sunday, le complément hebdomadaire du Daily Mail qui a révélé l'information en premier dimanche, affirme qu'une annonce pourrait être faite dans les prochaines semaines. Blocages liés aux nouvelles conditions douanières imposées par le Brexit qui a en effet provoqué des pénuries dans les rayons des magasins et poussé M&S à jeter des tonnes de denrées alimentaires.

"Nous exploitons une activité de franchise en France et nous procédons actuellement à une révision du modèle avec nos deux partenaires sur le marché", a confirmé hier un porte parole du distributeur britannique auprès du Mail on Sunday.

Marks & Spencer possède une vingtaine de magasins en France, essentiellement à Paris, exploités par ses partenaires franchisés Lagardère et SFH Invest, où il vend principalement des sandwiches et des produits frais. Le groupe avait quitté le marché français en 2001, avant d'y revenir dix ans plus tard.

Le nombre exact de magasins concernés n'a pas été précisé, mais il est "probable" que tous finissent par être concernés à terme, suppute le Mail on Sunday, "après que les longs délais aux frontières aient fait que les aliments soient arrivés après leur date de péremption ou aient été renvoyés dans les entrepôts britanniques".

Selon le Président de Marks & Spencer, Archie Norman, en juillet dernier, les fameux sandwichs vendus par le groupe n'ont qu'une durée de conservation de 48 heures, et les retards engendrés par les problèmes de douanes faisaient que seuls deux tiers des sandwichs arrivaient dans les magasins.

La France n'est pas le seul pays concerné par une restructuration. Les délais aux frontières ont également affecté l'approvisionnement des rayons en Irlande et en République Tchèque. Une situation qui a poussé Marks & Spencer, plus tôt cette année, à remplacer les aliments frais et réfrigérés dans ses 18 magasins tchèques par des aliments surgelés et d'autres articles ayant une durée de conservation plus longue.

Difficultés inédites pour les grands magasins

Le secteur doit affronter une conjonction d'épreuves inédites suite à la crise sanitaire : fermeture des points de vente, désertion des clients internationaux et désaffection des Français pour la mode. Les Galeries Lafayette vont perdre la moitié de leur chiffre d'affaires cette année (soit 1,7 milliard d'euros) et subir des pertes d'exploitation très significatives, comme ils n'en ont jamais enregistré depuis vingt-cinq ans. Le retour en France des touristes internationaux devrait être très progressif. Le groupe estime qu'il ne devrait retrouver le niveau de 2019 qu'en 2024. Le Bon Marché ou Le BHV pâtissent également du télétravail et des nouvelles restrictions à l'utilisation de la voiture dans la capitale. Le groupe Printemps, qui a obtenu un PGE de 150 millions d'euros, va fermer sept magasins en France. Pour se redresser, les acteurs misent sur le numérique et modifient leur positionnement en se tournant davantage vers la clientèle locale et en transformant les magasins en des lieux de vie.