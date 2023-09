La valeur du jour en Europe - M&G : performance opérationnelle saluée

(AOF) - L’assureur M&G progresse de 1,71% à 202,80 pence à la Bourse de Londres à la faveur de résultats semestriels meilleurs que prévu. En un an, le résultat opérationnel ajusté est passé de 298 millions de livres sterling à 390 millions de livres sterling. Les analystes anticipaient en moyenne sur un repli à 284 millions de livres sterling. La génération de capital opérationnel a pour sa part dépassé de 177 millions de livres les attentes, en ressortant à 505 millions. Elle s’était élevée à 433 millions de livres sterling, un an plus tôt.

M&G a généré un profit avant impôts de 75 millions de livres contre une perte de 1,14 milliard, un an plus tôt.

Le ratio de solvabilité 2 est resté stable à 199%. Il s'agit de l'une des déceptions de cette publication, le consensus s'élevant à 206%.

Le dividende semestriel a été augmenté de 5% en ligne avec les attentes, à 6,5 pence par titre.

" Dans un contexte de volatilité et d'incertitude des marchés, nous avons progressé sur les trois piliers de la stratégie que nous avons lancée en mars - maintien de la solidité financière par la discipline en matière de capital, mobilisation du programme de transformation pour simplifier nos activités et améliorer les résultats pour nos clients et générer de la croissance avec des flux nets positifs de clients ", a commenté le Directeur général, Andrea Rossi.

Fort de l'amélioration de ses performances, l'assureur M&G juge être sur la bonne voie pour atteindre son objectif 2024 d'une génération de capital opérationnel de 2,5 milliards de livres d'ici 2024.

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.