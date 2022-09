La valeur du jour en Europe - Lufthansa en recul après l'appel à la grève d'un syndicat de pilotes

(AOF) - Le cours de Lufthansa est en repli de 3,62% à 5,72 euros. Le transporteur allemand et sa filiale à 100% Lufthansa Cargo font face à un appel à la grève le 2 septembre de la part du syndicat de pilotes allemand Vereinigung Cockpit. L'organisation syndicale a annoncé hier soir que les négociations d'augmentations salariales entamées avec la compagnie aérienne Lufthansa avaient échoué. Vereinigung Cockpit a accusé jeudi Lufthansa de ne pas avoir amélioré son offre précédente, ne laissant aux pilotes d'autre choix que de se mettre en grève pour faire valoir leurs revendications.

Selon Lufthansa, la compagnie avait proposé une augmentation unique de 900 euros, soit une hausse de 5% pour les pilotes chevronnés et de 18% pour ceux en début de carrière.

Le syndicat avait demandé une augmentation de 5,5% cette année et une augmentation automatique supérieure à l'inflation en 2023. En outre, les pilotes réclament une nouvelle structure de rémunération et de congés qui, selon la compagnie aérienne, augmenterait ses frais de personnel d'environ 40%, soit quelque 900 millions d'euros sur deux ans.

Le groupe Lufthansa affirme également que le syndicat demande des avantages salariaux qui sont "au-delà de toute justification", et affirme que l'ensemble de ses revendications entraînerait une augmentation des coûts du poste de pilotage de quelque 900 millions d'euros, soit plus de 40%, sur une période de deux ans.

Les analystes de Stifel soulignent dans leur note d'analyse qu'un jour de grève complet entraînerait une baisse de l'Ebit d'environ 30-35 millions d'euros (indication antérieure de la direction), à comparer aux 988 millions d'euros d'Ebit total que l'entreprise devrait réaliser cette année selon les estimations prévisionnelles du broker. En d'autres termes, un jour de grève représentera environ 3-4% de l'Ebit de cette année.

La dernière grande grève des pilotes en 2017 s'est soldée par 17 jours de grève et un impact sur l'Ebit d'environ 500 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des résultats à nouveau fragilisés pour les compagnies européennes

Alors que le carburant représente jusqu'à 35% de leurs coûts, les professionnels estiment que les compagnies aériennes européennes ne devraient pas revenir aux bénéfices avant 2023 ou 2024 au plus tôt. Ces acteurs prévoient que les prix de l'énergie resteraient élevés au moins jusqu'en 2023. L'Association internationale du transport aérien (IATA) a annoncé une prévision de pertes cumulées de 9,7 milliards de dollars en 2022 pour les compagnies aériennes à travers le monde il faudra encore attendre 2023 pour voir le retour aux bénéfices à l'échelle globale du fait notamment de la flambée des coûts du pétrole et de la hausse des coûts de main-d'œuvre. Point positif : la demande de voyage semble résister aux incertitudes provoquées par la situation économique et politique internationale. Toutefois les incertitudes concernant le Covid, la guerre en Ukraine, ainsi que la hausse des prix renforcent les réservations de dernière minute. Selon l'Iata, seulement 8 % des réservations internationales passées fin mai allaient au-delà de septembre.

Le climat social se dégrade dans les compagnies low-cost

Ces compagnies bénéficient d'un redémarrage très fort. Elles avaient déjà réussi à accaparer 40% du trafic aérien en 2021, cette proportion pouvant même monter à 50% cette année. Toutefois des mouvements de grève ont affecté l'activité de Volotea, d'EasyJet et de Ryanair, avec des confrontations sur les rémunérations et les conditions de travail. De façon générale, le secteur se heurte à une pénurie de personnel. Après avoir coupé sévèrement dans leurs effectifs en 2020 et 2021, les compagnies et les aéroports doivent recruter urgemment pour accompagner le redécollage de l'activité.