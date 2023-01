La valeur du jour en Europe - Logitech rassure les investisseurs

(AOF) - Moins de 15 jours après son avertissement, Logitech a dévoilé ses résultats finaux, qui sont ressortis en ligne avec les attentes. Le titre spécialiste des périphériques informatiques (souris, casques audio…) gagne 1,30% à 52,82 francs suisses, se classant parmi les principales hausses de l’indice suisse, SMI. " La faiblesse de la demande en provenance des consommateurs et des entreprises ont eu un impact sur les résultats ", explique UBS. Comme point positif de cette publication, l'analyste souligne une demande en provenance du consommateur final bien plus élevée que prévu.

Au troisième trimestre, clos fin décembre, le résultat d'exploitation ajusté a chuté de 32% à 204 millions de dollars, faisant ressortir une marge opérationnelle ajustée de 16,1% contre 18,5%, un an auparavant. Outre la baisse des ventes, elle a été pénalisée par l'impact des changes, des promotions plus importantes et l'inflation. La hausse des prix n'a pu compenser qu'une partie de ces effets.

Les revenus sont ressortis 1,27 milliard de dollars, en repli de 22%. La baisse est de 17% à taux change constants.

"Ces résultats trimestriels reflètent les conditions macroéconomiques difficiles actuelles, notamment les taux de change et l'inflation, ainsi que la baisse des dépenses des entreprises et des consommateurs", a déclaré Bracken Darrell, PDG de Logitech. "Avec ces vents contraires externes, nous avons continué à gérer agressivement nos coûts au cours du trimestre, tout en augmentant notre part de marché dans les catégories clés".

Logitech a confirmé ses objectifs annuels, réduits plus tôt au cours du mois. La société anticipe des ventes en recul de 13% et 15% à taux de change constants et un résultat d'exploitation ajusté compris entre 550 millions et 600 millions de dollars.

