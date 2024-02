La valeur du jour en Europe - Les comptes de Puma pénalisés par les effets de change

(AOF) - A Francfort, Puma gagne 0,80% à 42,72 euros malgré les résultats annuels 2023 mitigés publiés ce matin. Le résultat net a diminué de 13,7% pour atteindre 304,9 millions d'euros, pénalisé par une dégradation du résultat financier - conséquence la dévaluation du peso argentin – et par la baisse du résultat opérationnel. Le bénéfice par action s'est élevé à 2,03 euros contre 2,36 euros en 2022", expose l'équipementier sportif allemand. L'année dernière, la marge brute de Puma a augmenté de 20 points de base pour atteindre 46,3%.

"Les devises et les activités promotionnelles à l'échelle du secteur ont été des vents contraires pour notre marge bénéficiaire brute. Ces vents contraires ont été plus que compensés par les ajustements de prix et les effets favorables de la répartition géographique et des canaux de distribution", explique l'entreprise allemande.

En outre, ses dépenses d'exploitation (OPEX) ont progressé de 3,3%, ressortant à 3,40 milliards d'euros.

Le résultat d'exploitation (EBIT) a ainsi reculé de 3% pour atteindre 621,6 millions d'euros. Ce repli s'explique par une légère hausse des dépenses d'exploitation, partiellement compensée par une marge bénéficiaire brute favorable. Par conséquent, la marge EBIT de Puma a reculé à 7,2% contre 7,6% en 2022).

Le chiffre d'affaires de Puma a augmenté de 6,6% à 8,60 milliards d'euros (soit une croissance de +1,6% en données publiées).

La région Asie/Pacifique a tiré la croissance avec une augmentation des ventes de 13,6% suivie de près par la région EMEA avec une augmentation des ventes de 13,4%. Les ventes dans la région Amériques ont diminué de 2,4% en raison de la dévaluation du peso argentin. Puma a subi un effet de change négatif de plus de 400 millions d'euros.

Le flux de trésorerie disponible a augmenté de manière significative de 107,9% à 369 millions d'euros en 2023.

Hausse de 4-6% de ses ventes en 2024

En marge de la présentation de ses résultats annuels, Puma déclare qu'un dividende de 0,82 euro par action sera proposé au titre de l'exercice 2023, comme l'année précédente.

Coté perspectives, Puma anticipe pour 2024 une croissance de 4-6% de son chiffre d'affaires, corrigée des effets de change. La société vise aussi un résultat d'exploitation (EBIT) compris entre 620 et 700 millions d'euros.

"Nos perspectives supposent que la future dévaluation du peso argentin sera entièrement compensée par des augmentations de prix correspondantes en Argentine. Notre résultat net évoluera en 2024 en fonction du résultat d'exploitation", affirme Puma.

