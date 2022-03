La valeur du jour en Europe Leonardo : le free cash flow doit plus que doubler cette année, le marché applaudit

(AOF) - Leonardo bondit de 11,58% à 9,14 euros l’action sur la place de Milan. Si le groupe italien profite d’un contexte favorable aux valeurs liées à la défense (guerre en Ukraine oblige), il bénéficie également des solides résultats enregistrés en 2021 et surtout de son objectif de plus que doubler son free cash flow cette année. Cela a conduit UBS a réitéré, en première approche, sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 7,4 euros sur la valeur.

L'an dernier, Leonardo a dégagé un bénéfice net de 587 millions d'euros (+141,6% par rapport à 2020), un Ebita de 1,12 milliard d'euros (+19,7%), un free cash flow de 209 millions d'euros (+422,5%) et un chiffre d'affaires de 14,13 milliards d'euros (+5,4%).

Le consensus escomptait un chiffre d'affaires de 14,12 milliards d'euros et un Ebita de 1,13 milliard d'euros.

" Nos activités de défense et gouvernementales restent fortes et représentent 88 % du chiffre d'affaires de 2021, et nous constatons des signes de reprise dans notre activité aéronautique civile ", a commenté Alessandro Profumo, le directeur général de Leonardo.

Compte tenu de ces éléments, Leonardo proposera à ses actionnaires le versement d'un dividende de 14 cents par action.

Concernant 2022, le groupe vise un chiffre d'affaires compris entre 14,5 et 15 milliards d'euros, un Ebita compris entre 1,18 et 1,22 milliard d'euros et un free cash flow d'environ 500 millions d'euros. Cette prévision de free cash flow est particulièrement réjouissante puisque le consensus attendait seulement 290 millions d'euros.

En parallèle, Leonardo a confirmé son objectif de générer environ 3 milliards d'euros cumulés de free cash flow sur la période 2021-2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le long chemin de l'avion du futur

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.