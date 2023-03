La valeur du jour en Europe - Leonardo domine la Bourse italienne : nette hausse de ses profits en 2022

(AOF) - Groupe italien du secteur aéronautique et spatial, Leonardo progresse de 4,15% à 11,165 euros à la Bourse de Milan à la faveur de solides résultats annuels 2022. Il affiche un résultat net de 932 millions d'euros, soit une hausse de 58,8% grâce à la plus-value réalisée dans le cadre de la vente des activités de Leonardo DRS (Global Enterprise Solutions et Advanced Acoustic Concepts). Son Ebita a progressé de 14,9% à 1,2 milliard d'euros tirée par l'activité l'électronique de défense et la sécurité.

La croissance de son chiffre d'affaires (+4,7% à 14,7 milliards d'euros) est due aux performances de ses hélicoptères et de l'électronique de défense.

Sa croissance annuelle est aussi portée par une hausse de 21% de ses nouvelles commandes qui s'élèvent à 17,3 milliards d'euros. Une progression que Leonardo profite grâce au contrat signé avec le ministère polonais de la Défense pour les hélicoptères AW149, d'une valeur de 1,4 milliard d'euros, et à la contribution apportée par Defense Electronics & Security dans sa composante américaine.

Son flux de trésorerie bondit de 186,7% à 539 millions d'euros.

Suite aux solides résultats affichés par Leonardo, UBS maintient sa recommandation sur le titre du groupe aéronautique à " Neutre" avec un objectif de cours inchangé à 9,6 euros. L'analyste estime que " les prévisions du groupe pour 2023 sont conformes aux attentes du consensus. Les prévisions à long terme ont également été mises à jour, avec des prises de commandes cumulées portées à 90 milliards d'euros sur la période 2022-26 (contre 80 milliards d'euros précédemment et 85 milliards d'euros attendus)".

Quant à ses perspectives 2023, Leonardo table sur des commandes d'environ 17 milliards d'euros et sur un chiffre d'affaires compris entre 15 et 15,6 milliards d'euros (contre une estimation de 15,4 milliards d'euros de UBS).

La société vise aussi un EBITA compris entre 1,26 et 1,31 milliard d'euros (contre une estimation de 1,28 milliard d'euros pour UBS) et un flux de trésorerie d'environ 600 millions d'euros alors que UBS table sur 659 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.