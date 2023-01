La valeur du jour en Europe - Le tourisme porte les ventes trimestrielles de Richemont en hausse de 8%

(AOF) - Propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, le groupe suisse du luxe Richemont gagne 1,31% à 138,80 francs suisses et domine l'indice suisse SMI. Si ses ventes au titre de son troisième trimestre 2022-23 sont inférieures aux attentes, la division la plus rentable, la joaillerie, a mieux résisté que certains investisseurs ne le craignaient. Le groupe a affiché des ventes en hausse de 8% à 5,4 milliards d'euros (contre 4,9 milliards d'euros fin 2021), bien que celles-ci ont été freinées par la Chine avec l'explosion du nombre de cas de Covid-19.

Ce chiffre inférieur aux estimations des analystes : 5,67 milliards d'euros.

Les revenus de la division joaillerie ont augmenté de 11% (+8% à taux de change constants) à 3,72 milliards d'euros. Le consensus s'élevait à +10%. " Cependant, d'après nos conversations avec les investisseurs, la barre du côté 'buyside' pour la division était plus basse, entre +5% et +10%, et en tant que tel, ce chiffre semble être meilleur que ce que l'on craignait ", explique UBS.

Richemont a fini le trimestre avec un trésorerie en hausse à 5,5 milliards d'euros, progression reflétant principalement la bonne activité du trimestre, tempérée par des dividendes plus élevés et la reconstitution des stocks.

En Chine, ses ventes ont chuté de 24% durant le troisième trimestre de son exercice 2022/2023. Le groupe de luxe explique cette forte baisse par l'augmentation " massive des cas de Covid " qui a provoqué la diminution des déplacements dans ses magasins. L'indisponibilité du personnel a entraîné une " réduction des heures d'ouverture de boutiques " ou à " des fermetures temporaires de points de ventes ".

En Asie-Pacifique, son chiffre d'affaires a globalement baissé de 9 %, la croissance marquée des ventes en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est, notamment en Australie et à Singapour, n'ayant que partiellement atténué la baisse des ventes en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao.

En revanche, les ventes de Richemont ont progressé de 43% au Japon, suivi par l'Europe où les ventes ont augmenté de 19%. Le Japon a connu à la fois des ventes domestiques solides et un retour progressif du tourisme, soutenu par la levée des restrictions Covid à la mi-octobre ainsi que par un yen comparativement plus faible.

En Europe, la croissance des ventes est due à la vigueur continue de la demande locale et touristique, principalement en provenance des États-Unis et du Moyen-Orient, soutenue par des taux de change favorables. Les performances de la France, de l'Italie et de la Suisse ont été particulièrement remarquables.

De même, les ventes dans la région Moyen-Orient et Afrique ont augmenté de 10 %, bénéficiant de l'effet de la Coupe du monde de football au Qatar, qui a permis aux touristes d'effectuer des achats.

Enfin, dans les Amériques, la croissance des ventes s'est modérée à 3%, reflétant en partie une part plus importante d'achats à l'étranger compte tenu de la force du dollar américain. Dans l'ensemble, les ventes à la clientèle américaine sont restées solides, avec une croissance à un chiffre élevée.

Les résultats du groupe Richemont pour l'exercice 2022/2023 seront annoncés le vendredi 12 mai 2023.

