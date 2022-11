La valeur du jour en Europe - Kingfisher soutenu par une forte demande liée aux produits énergétiques

(AOF) - Kingfisher cède 1,38% à 250,10 pence à la Bourse londonienne. Le groupe britannique de magasins de bricolage, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France, a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 1,7% à taux de change constant pour atteindre 3,3 milliards de livres (3,84 milliards d'euros) au titre du troisième trimestre clos le 31octobre, les analystes anticipaient un chiffre de l'ordre de 3,2 milliards de livres.

Cette performance s'explique notamment par la forte demande de produits à haute efficacité énergétique alors que les consommateurs cherchent à réduire leurs factures d'énergie.

La Pologne s'est distinguée avec une croissance de 10,5% à changes constants tandis que les ventes en France n'ont progressé que de 0,6%.

"Cette bonne performance résulte de la poursuite de nos gains de parts de marché, avec en particulier des gains importants pour Screwfix, TradePoint et Castorama Pologne. Face à la hausse du coût de la vie à laquelle nos clients sont confrontés, nous sommes déterminés à rendre les produits d'amélioration de la maison abordables et accessibles à tous – notamment grâce à nos marques propres qui représentent 45 % de nos ventes. Si nous restons vigilants face aux incertitudes macroéconomiques, nous sommes confiants à la fois dans la résilience de notre secteur et dans notre capacité à croître plus vite que les marchés dans lesquels nous sommes présents", a déclaré le directeur général Thierry Garnier.

Côté perspectives, Kingfisher, qui a récemment ouvert un magasin 'Screwfix' en France avec l'objectif de développer cette marque, a confirmé ses prévisions d'un bénéfice ajusté avant impôt de 730 à 760 millions de livres pour l'exercice se terminant fin janvier 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.