La valeur du jour en Europe - Kingfisher dépasse les attentes

(AOF) - Kingfisher gagne 2,6% à 253,2 pence, soutenu par la baisse moins marquée que prévu de ses ventes au premier trimestre 2022 et par la confirmation de ses objectifs annuels. La tendance observée aux Etats-Unis a traversé l'Atlantique. Les consommateurs se détournent des biens de consommation durables (télévisions, etc.) au profit du tourisme et du bricolage. Depuis la pandémie, les ménages cherchent notamment à améliorer leur habitat et certains se construisent même des maisons individuelles. Une aubaine pour le propriétaire de Castorama et Brico Dépôt.

Au premier trimestre 2022, les ventes à données comparables de Kingfisher accusent un repli de 5,4%. Les analystes tablaient sur une baisse de 8%. Sur trois ans, soit avant la pandémie, les ventes affichent un gain de 16,2%.

Par ailleurs, la dynamique est encourageante pour le trimestre en cours. Les ventes à données comparables sur la période de 15 jours close le 14 mai ne reculent que de 2,5%. Par rapport à 2019, elles bondissent de 21,8%.

Dans son communiqué, Kingfisher assure gérer efficacement les pressions inflationnistes et la chaîne d'approvisionnement, avec une disponibilité des produits très proche du niveau pré-pandémique dans toutes les enseignes.

Fort de sa performance, le groupe a confirmé son objectif 2022/2023 d'un bénéfice ajusté avant impôts d'environ 770 millions de livres.

Enfin, la société a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 300 millions de livres.

Dans le sillage de cette publication, UBS a confirmé son opinion Neutre et son objectif de cours de 338 pence.

