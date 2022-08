La valeur du jour en Europe - Just Eat Takeway profite en Bourse de la cession de ses 33,3% restants dans IFood à Prosus

(AOF) - Le titre de la multinationale Just Eat Takeaway bondit de 25% à 20,95 euros à la Bourse d'Amsterdam, après l'annonce ce jour de la cession des 33,3% que celle-ci détenait encore dans la plateforme brésilienne de commande et de livraison de repas en ligne iFood au groupe néerlandais d'investissement dans la high-tech Prosus. Le montant de l'opération s'élève à 1,5 milliard d'euros en espèces plus une contrepartie éventuelle pouvant atteindre 300 millions d'euros.

Une nouvelle qui devrait contenter les investisseurs. Au premier semestre, la plus grande entreprise européenne de livraison de repas avait déçu les analystes avec un chiffre d'affaires de 2,78 milliards d'euros, contre 2,6 milliards d'euros au premier semestre 2021.Le consensus tablait plutôt sur 2,8 milliards d'euros. Just Eat Takeway avait aussi fait état d'une perte ajustée de 134 millions d'euros, contre une perte de 189 millions d'euros à la même époque l'an passé.

De son côté, le titre de Prosus progresse marginalement à 63,82 euros (+ 0,19%). A l'issue de la transaction, ce dernier ainsi que sa société affiliée, Movile, un investisseur brésilien dans les entreprises technologiques, détiendra la totalité d'iFood.

iFood a enregistré d'excellentes performances depuis que Prosus -détenu majoritairement par la multinationale sud-africaine Naspers - a investi pour la première fois dans l'entreprise par le biais de Movile, fondée par Fabricio Bloisi, en 2013. Après avoir commencé comme un site web de commande de nourriture en ligne, l'entreprise s'est rapidement développée pour devenir un des acteurs qui comptent sur le marché.

"Ils ont façonné le secteur au Brésil, en créant une plateforme qui dessert près de 330 000 restaurants partenaires, offre des possibilités de revenus à 200 000 partenaires de livraison et livre environ 70 millions de commandes chaque mois.", a déclaré Bob van Dijk, directeur général de Prosus à propos d'iFood.

Le secteur brésilien de la livraison de nourriture a connu une croissance importante au cours des quatre dernières années. Il existe de nombreuses possibilités d'expansion, à la fois dans ce secteur par les restaurants et par le développement de la plateforme dans l'épicerie et le commerce rapide.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Services aux entreprises

Les géants de la restauration collective revoient leurs tarifs

Au premier semestre (clos fin mars) de son exercice 2021-2022, Elior a bénéficié d'un bond de près de 20% de son activité à 2,2 milliards d'euros. Néanmoins ses pertes se sont creusées, passant de 53 millions un an plus tôt à 266 millions d'euros, en partie du fait d'une dégradation des marges. Ce mouvement est lié à l'inflation des prix des denrées alimentaire et de l'énergie. Pour y remédier, le groupe a mis en place un programme mondial et systématique de renégociation de toutes les grilles tarifaires avec ses clients.

Quant à Sodexo, les progressions de tarifs ont déjà eu lieu. Durant le troisième trimestre, ils ont augmenté de plus de 5% en glissement annuel. Le groupe s'attend à une augmentation supplémentaire des tarifs de 4 à 5% d'ici la fin de l'année. En dépit d'une forte croissance de ses résultats au premier semestre (clos fin février), le groupe s'est montré prudent pour la seconde partie de l'année du fait d'un environnement qui demeure incertain. Les dirigeants estiment que la marge pré-covid sera à nouveau atteinte en 2023.

Le transport routier veut accélérer sa transition énergétique

Le poids du carburant ne cesse de grimper dans la structure des coûts des transporteurs, alors qu'il représente habituellement 20% du coût de revient. Les acteurs sont bien conscients de la nécessité de réaliser la transition énergétique pour s'affranchir de leur grande dépendance au prix du carburant. Pourtant, les professionnels doivent affronter un manque d'offre de véhicules lourds propres et à des prix abordables. Par ailleurs, le recours à l'hydrogène est encore trop limité. Quant au GNV (Gaz Naturel Pour Véhicules), si des investissements ont été réalisés dans le passé, les camions au gaz ne roulent pas actuellement compte tenu de l'envolée des prix. Les professionnels demandent donc un accompagnement des pouvoirs publics pour accélérer leur transition.