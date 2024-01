La valeur du jour en Europe - JD Sports plonge après son avertissement

(AOF) - JD Sports chute de 23,43% à 119,02 pence à la bourse de Londres, entraînant dans son sillage les équipementiers Adidas (-3,19%) et Puma (-3,07%). La chaîne britannique de vêtements de sport a abaissé jeudi sa prévision de bénéfice annuel, évoquant une hausse des coûts et un ralentissement de la demande. La société s'attend désormais à ce que le bénéfice avant impôts et éléments ajustés se situe entre 915 millions de livres et 935 millions de livres pour l'année se terminant le 3 février. Elle avait précédemment prévu un bénéfice conforme aux attentes du marché de 1,04 milliard de livres.

Pour les 22 semaines se terminant le 30 décembre, JD Sports indique que son chiffre d'affaires organique à périmètre constant a augmenté de 1,8%, soit un peu moins que prévu.

Le groupe table sur une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 8% pour l'ensemble de l'année.

"Nos marchés clés ont vu une augmentation de l'activité promotionnelle pendant la haute saison, en raison d'un consommateur plus prudent, mais nous continuons à accroître notre part de marché", a commenté le directeur général Régis Schultz dans un communiqué.

En septembre dernier, le groupe avait conclu un accord pour racheter Courir. Montant de la transaction: 520 millions d'euros, soit 325 millions d'euros en numéraire et 195 millions de reprise de dette.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.