La valeur du jour en Europe - ING quitte la banque en ligne en France : 460 suppressions de postes



(AOF) - Annoncée en juin dernier, la revue stratégique d’ING sur ses activités de banque de détail en France a été menée à son terme : il se traduira par 460 suppressions de postes. En Bourse, l’action de la banque néerlandaise gagne 3,34% à 12,12 euros. Pénalisée par le développement des nouveaux usages bancaires et la faiblesse des taux d’intérêt, la banque de détail traverse une passe difficile. Ces développements et une taille insuffisante poussent les acteurs étrangers à abandonner ces métiers en France. Avant ING, HSBC avait aussi jeté l’éponge.



Les collaborateurs d'ING en France ont été informés aujourd'hui de la conclusion de la revue stratégique et un accord a été signé avec les organisations syndicales représentatives sur les mesures d'accompagnement d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) concernant environ 460 suppressions de postes.



Dans le cadre des mesures annoncées aujourd'hui, ING comptabilisera une provision pour restructuration dans ses résultats du quatrième trimestre de 2021.



La banque de financement et d'investissement d'ING (Wholesale Banking) maintient ses activités en France avec comme objectifs de consolider sa place sur le marché et son positionnement de banque de référence en matière de finance durable.



ING étudie actuellement auprès de tierces parties la possibilité de conclure un accord concernant son portefeuille de clients. Les discussions étant en cours, aucune autre information ne peut être donnée à ce sujet pour le moment. Présente en France depuis 2000, la banque en ligne d'ING compte aujourd'hui environ 1 million de clients.



" Les clients continuent de bénéficier des services habituels de la banque en ligne. Clients et partenaires seront informés individuellement avant tout changement concernant les produits et services ", a précisé ING.





En France le montant des cotisations pour le mois de mai 2021 a doublé par rapport à mai 2020, passant de 5,7 milliards d'euros à 11,4 milliards d'euros.

Le marché se transforme peu à peu du fait d'un intérêt plus marqué des épargnants pour les fonds en unité de compte, alors que les fonds en euros subissent une décollecte nette. Au mois de mai, la collecte nette des produits en unités de compte (UC) s'élevait à 2,8 milliards d'euros. Sur les cinq premiers mois de l'année, elle atteint 13,7 milliards d'euros, un niveau jamais observé depuis quinze ans. La part des cotisations en UC dans le total des cotisations a atteint 40% en mai, contre 34% en 2020. Cet engouement proviendrait à la fois de la bonne tenue des marchés financiers mais aussi d'une pression des assureurs pour inciter leurs clients à investir sur ce type de support.

Autre élément de transformation du secteur : le marché des plans d'épargne retraite (PER) connaît également une croissance importante. 117.000 assurés supplémentaires ont souscrit à un plan d'épargne retraite en mai 2021, soit un bond de 335% par rapport au mois précédent.

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.