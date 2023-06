La valeur du jour en Europe - Inditex se porte bien après une performance trimestrielle robuste

(AOF) - L'Espagnol Inditex (acronyme de Industria de Diseño Textil) s'adjuge 5,72% à 33,64 euros. Au titre du premier trimestre de l'exercice 2023-2024, le propriétaire de Zara, Stradivarius ou encore Massimo Dutti a dégagé des performances supérieures aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 7,61 milliards d'euros, en amélioration de 13% en glissement annuel. En dépit des hausses de prix mises en place pour répondre à l'inflation, les ventes et les marges du géant ibérique de la mode sont ressorties robustes.

L'Ebit s'établit à 1,48 milliard d'euros, en croissance de 43% tandis que la marge brute s'élève à 60,5%, un niveau record pour un premier trimestre.

"Un rapide examen de l'historique trimestriel du groupe indique qu'il s'agit d'un nouveau record de marge trimestrielle pour l'activité", souligne Jefferies.

Inditex, qui a accru la productivité de sa chaîne Zara avec le remplacement des étiquettes rigides sur les vêtements par une nouvelle technologie de sécurité faisant accélérer les temps de paiement en caisse, a précisé que les premières semaines du deuxième trimestre sont synonymes d'une hausse du chiffre d'affaires de 16% à taux de change constants.

"Une accélération au deuxième trimestre va à l'encontre des attentes d'une modération de la croissance et renforce notre thèse selon laquelle Inditex est en train de prendre de l'avance sur ses pairs, ce qui laisse présager de révisions à la hausse des prévisions de revenus pour le deuxième trimestre et le reste de l'année. Malgré la progression de l'action avant cette publication, nous nous attendons à ce que cette révision soit bien accueillie par les investisseurs et que les actions se négocient à la hausse", conclut UBS.

