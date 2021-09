La valeur du jour en Europe Inditex remplit sa mission mais plie en bourse

(AOF) - Inditex cède 1,66% aujourd'hui à Madrid, à 29,68 euros par action, et ce, malgré des résultats semestriels globalement en ligne avec les attentes. Le plus grand groupe de prêt-à-porter au monde a ainsi enregistré un bénéfice de 1,27 milliard d'euros pour la période du 1er février au 31 juillet 2021. L'an passé à la même époque, il avait enregistré une perte de 195 millions d'euros. Les ventes nettes ont quant à elles atteint les 11,9 milliards d'euros, en hausse de 53% sur un an à devises constantes, dont +36% sur le canal Internet.

La performance est tout aussi satisfaisante sur le second trimestre de l'exercice. La maison-mère de Zara a notamment atteint des niveaux historiquement élevés en ce qui concerne les ventes, l'EBITDA et le résultat net: ils atteignent respectivement 6,99 milliards d'euros (+47,9%), 1,86 milliard (soit une marge de 26,7%), et 27 centimes par action, conformes au consensus rapporté Visible Alpha.

Les ventes se sont particulièrement bien comportées, puisqu'elles sont ressorties en hausse de 7% par rapport au premier semestre de l'exercice 2019, même si le consensus visait +8%.

En ce début de second semestre (du 1er août au 9 septembre), les ventes ont grimpé de 22% sur un an, et de 9% sur deux ans, soit 5 points de mieux que le consensus. Sur l'ensemble du troisième trimestre, celui-ci anticipe une hausse de 15,5%, note Invest Securities.

En ce qui concerne les perspectives, le groupe signale que sur la base des informations dont il dispose actuellement, la marge brute de l'exercice 2021-2022 serait de 57,5% (plus ou moins 50 points de base), contre 56,7% attendus par le consensus et une précédente indication qui la situait proche de son niveau de 2019-2020 (55,9%).

