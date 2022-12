La valeur du jour en Europe - Inditex: la maison mère de Zara affiche des résultats au beau fixe

(AOF) - L'Espagnol Inditex (acronyme de Industria de Diseño Textil), progresse de 1,90% à 25,23 euros. Le groupe, propriétaire de plusieurs enseignes dont Zara, Stradivarius et Massimo Dutti, a vu son bénéfice net grimper de près de 6% au troisième trimestre, à 1,3 milliard d'euros, malgré l'impact de la forte inflation et de la guerre en Ukraine sur son activité. Le résultat net sur les neuf premiers mois de 2022 a augmenté de 24% à 3,1 milliards d'euros. Sur cette même période, l'Ebitda a augmenté de 20% pour atteindre 6,5 milliards d'euros.

Les ventes en magasin et en ligne du géant mondial du prêt-à-porter ont atteint, au cours des 9 premiers mois de 2022, 23,1 milliards d'euros, soit une hausse de 19 % et ce, malgré une hausse des prix de 5% ou plus depuis le printemps pour anticiper les pressions inflationnistes.

Óscar García Maceiras, PDG du groupe, a déclaré : "Dans le contexte difficile actuel, ces résultats reflètent clairement la force de notre modèle d'entreprise unique : des collections à la mode, une expérience d'achat attrayante et une équipe fortement engagée à réaliser une croissance rentable et plus durable".

Réputé pour la flexibilité de son approvisionnement, Inditex a récemment proposé davantage de pièces "haute couture" chez Zara afin de motiver les achats pour des événements spéciaux, dans un contexte de crise du coût de la vie qui menace les dépenses non essentielles, selon une source de l'entreprise rapportée par Reuters.

Une approche qui permet à la firme espagnole de vendre des articles plus chers et d'attirer les acheteurs du segment de luxe.

"Avec un résultat positif au troisième trimestre et la poursuite d'une activité soutenue en novembre-début décembre, nous nous attendons à une réaction positive de la part des investisseurs", conclut le broker UBS.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le marché de l'hygiène beauté français ne cesse de reculer

Ces dernières années, les Français ont simplifié leurs routines beauté, ce qui s'est traduit par une baisse de leurs dépenses. Selon Kantar, le poids de l'hygiène-beauté dans les dépenses de produits de grande consommation n'a cessé de diminuer ces cinq dernières années, passant sous la barre des 10%. Ainsi en 2021, les dépenses d'hygiène-beauté ont pesé pour 8,5%. Pour le panéliste NielsenIQ, le développement du télétravail pénalise le secteur car les télétravailleurs diminuent deux fois plus rapidement leurs achats d'hygiène-beauté que la moyenne des français. Cette tendance risque de perdurer en 2022. A cela s'ajoute un autre facteur négatif : avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, les Français vont certainement réaliser des arbitrages dans leurs dépenses, qui pourraient se faire aux dépens de l'hygiène-beauté.

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.