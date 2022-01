La valeur du jour en Europe Holcim acquiert le vendéen PRB Group information fournie par AOF • 11/01/2022 à 11:47



(AOF) - Holcim grimpe de 3,35% ce mardi à la bourse de Zurich, à 50,32 francs suisses par action. Le cimentier a annoncé ce matin l'acquisition du groupe vendéen PRB, un spécialiste des enduits pour l'isolation et la protection des façades, présenté comme "le plus grand fabricant indépendant de solutions de construction spécialisées en France". La transaction, dont le montant n'a pas été révélé, devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de 2022.



Elle devrait permettre au suisse de poursuivre sa stratégie à horizon 2025, dont l'objectif est de faire passer son activité Solutions & Produits à 30% des ventes nettes du groupe, en pénétrant les segments de construction les plus attractifs, des systèmes de toiture à l'isolation et à la rénovation.



"Les produits et solutions de PRB Group sont très complémentaires de ceux de Holcim et lui permettent d'étendre sa portée sur le marché à forte croissance de la réparation et de la rénovation", s'est félicité le suisse à l'annonce de cette acquisition.



Fondé en 1975, PRB possède un portefeuille de produits axé sur l'innovation qui va des revêtements et des isolants aux adhésifs et aux systèmes de revêtement de sol, avec une forte position dans les segments premium, de l'efficacité énergétique à la réparation et à la rénovation.



Le français emploie plus de 700 personnes dans l'Hexagone, compte 5 sites de fabircation, 26 entrepôts et 1300 distributeurs. Son centre de recherche et développement (R&D) est qualifié de "leader établi dans le domaine de la durabilité", capable d'innover constamment en matière d'éco-conception et de produits haute performance. Pour 2022, le chiffre d'affaires de PRB devrait atteindre les 340 millions d'euros.





- Numéro un mondial du ciment, des granulats et du béton avec des positions de leadership dans 8 de ses 10 marchés, né en 2015 de la fusion entre le français Lafarge et le suisse Holcim ;

- Activité de 23,1 MdsFS répartie entre l’Europe pour 31%, l’Amérique du nord pour 25 %, l’Asie-Pacifique pour 23 %, l’Afrique-Proche-Orient pour 10 % et l’Amérique du sud pour 10 % ;

- Revenus tirés des ciments à hauteur de 65 %, du béton (20%), des granulats (15 %) et des Solutions produits ;

- Modèle d’affaires fondé sur la croissance dans les pays développés, la rationalisation des structures opérationnelles, la solidité financière via les cessions d’actifs et la limite à 2 MdsFS des investissements et l’engagement des salariés « Vision and people » :

- Direction générale assurée par Jan Jenish, Beat Hess présidant le conseil d’administration de 12 membres, le capital étant ouvert, avec une forte présence du belge GBL (9,4 %) et du holding suisse SCIAG (8,5 % et 1,5 % d’options) ;

- Situation financière confortable avec une dette nette ramenée à 8,5 MdsFS et un effet de levier de 1,4.

Enjeux

- Stratégie 2022 « Building for growth » devant aboutir à une croissance annuelle entre 3 et 5 % pour les ventes, supérieure à 5 % pour le bénéfice opérationnel et à un retour à plus de 8 % du capital investi ;

- Stratégie d’innovation rapidement contributive aux bénéfices visant à vendre des modes de construction plus durables : incubateurs de start-up et partenariats scientifiques / déploiement de l’intelligence artificielle dans les process de production / objectif de court terme de 300 produits brevetés par an / offre de ciments moins consommateurs en eau et en clinker « Galaxim Planet » / 40 % des inventions brevetées et + 50 % de la R&D liés aux solutions bas carbone ;

- Stratégie environnementale neutralité carbone pour 2050 validée par le SBTi : réduction des émissions de CO2 : 550 kgCO2/t60 en 2022 et 475 en 2030 contre 555 en 2020 / économie circulaire : 46 tonnes de déchets recyclés en 2022 et 60 en 2030 contre 46 en 2020 / utilisation de l’eau (litres par tonnes de ciment) : 291 en 2022 et 262 en 2030 contre 273 en 2020 / déploiement des programmes ECOPact granulats verts et ECOPlanet ciment vert ;

- Expansion de la nouvelle division d’offre de produits transformés, moins capitalistique que les cimenteries et retombées opérationnelles du site pilote canadien de capture de C02 ;

- Rotation du portefeuille – sortie de Zambie, du Malawi et de l’Océan indien et 9 acquisitions en 9 mois, telle Firestone Building Products, leader américain des toits plats .

Défis

- Suites de l’inculpation judiciaire sur les agissements du groupe en Syrie ;

- A fin septembre 2021, hausse de 15,7 % des ventes et de 35 % du bénéfice opérationnel.