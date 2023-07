La valeur du jour en Europe - Heineken abaisse ses objectifs annuels après une performance semestrielle décevante

(AOF) - Heineken recule nettement à la Bourse d'Amsterdam perdant 5,8% à 91,24 euros après la publication ce matin de résultats décevants au premier semestre 2023. Sur cette période, son bénéfice net a chuté de 8,6% pour atteindre 1,16 milliard d'euros. Son bénéfice d'exploitation a reculé de 22,2% à 1,61 milliard d'euros. Le bénéfice par action dilué est également en recul de 7,3% à 2,04 euros. Par conséquent, l'entreprise a révisé à la baisse ses prévisions annuelles 2023 visant désormais une croissance de son bénéfice d'exploitation entre 4 et 6% contre une estimation précédente de 5-9%.

Toutefois, le chiffre d'affaires net de Heineken a progressé de 6,6% s'élevant à 14,52 milliards d'euros sur ce semestre contre 13,49 milliards d'euros il y a un an à la même période. La croissance de Heineken a été tirée par plusieurs de ses marques : Desperados, Birra Moretti, Beavertown, Bedele Especial et El Águila.

En outre, le volume de bière pour le premier semestre 2023 a diminué de 5,6% en organique par rapport à l'année dernière passant de 126,9 à 120,1 millions d'hectolitre. Les mesures prises en matière de prix et le contexte économique difficile ont entraîné une baisse organique de 7,6% au deuxième trimestre de cette année.

La performance décevante au Vietnam et la volatilité socio-économique au Nigéria, qui a affecté la consommation, ont représenté plus de la moitié de cette baisse au cours des six premiers mois.

" En Europe, la région la plus touchée par l'inflation, le volume a diminué conformément à nos attentes, mais la demande dans la région Asie Pacifique a été beaucoup plus faible que prévu, en raison d'un ralentissement économique et de notre propre contre-performance au Viêtnam ", explique Dolf van den Brink, PDG de Heineken.

De plus, le volume de bière premium a baissé de 6,5% dans la région Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique, sous l'effet du Vietnam et de la Russie. En dehors de ces marchés, la tendance à la premiumisation reste forte puisque le volume de bière premium a connu une croissance à un chiffre, supérieure à celle de l'ensemble du portefeuille de bières dans son ensemble et dans plus de la moitié des marchés du groupe.

