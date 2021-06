(AOF) - H&M trébuche à la bourse de Stockholm, malgré une forte croissance de ses ventes au second trimestre de son exercice 2021. Sur la période du 1er mars au 31 mai de cette année, elles ont en effet bondi de 75% à 46,51 milliards de couronnes suédoises (SEK). A taux de change constants, cela représente une croissance de 62%. Le groupe de prêt-à-porter a avant tout bénéficié d'un effet de base très favorable, en raison du pic de fermetures de magasins l'an dernier. Néanmoins, l'activité a déçu les attentes des analystes, qui anticipaient un chiffre d'affaires de 48,1milliards de SEK.

"Le développement des ventes a été continuellement affecté par la pandémie en cours, explique H&M. Au début du deuxième trimestre, environ 1 300 magasins ont été temporairement fermés. Les magasins ouverts ont été soumis à des restrictions, par exemple en ce qui concerne les heures d'ouverture, le nombre de clients et l'espace de vente".

Le groupe a déplore également la baisse de la fréquentation en raison de la fermeture continue de ses magasins sur certains de ses principaux marchés, notamment la France et l'Allemagne, en raison de l'extension des restrictions. Il comptait encore 140 magasins fermés à la fin du trimestre.

Malgré tout, les ventes de H&M ont progressé de 35% sur un an entre le 1er et le 13 juin 2021. Elles ont également progressé de 2% par rapport à la même période en 2019. De bon augure pour la suite du trimestre, alors que 180 magasins sont encore temporairement fermés au 13 juin et que les analystes ne s'attendent pas encore à un retour de l'activité à son niveau pré-pandémie. Par exemple, UBS table sur un repli du chiffre d'affaires de 3,5% au troisième trimestre par rapport au T3 20219, quand le consensus Visible Alpha anticipe du -5%.

"Comme de plus en plus de personnes sont vaccinées, un certain nombre de marchés ont progressivement autorisé la réouverture des magasins et la forte reprise du groupe H&M se poursuit, s'est réjoui le suédois. Les ventes en ligne ont continué à se développer très bien, même si les magasins ont ouvert. Cela montre que les clients apprécient les collections et le fait de pouvoir faire leurs achats via leur canal préféré".

Après ces annonces, UBS est resté à l'Achat sur le titre du géant du prêt à porter, avec un objectif de cours de 235 SEK.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Difficultés inédites pour les grands magasins

Le secteur doit affronter une conjonction d'épreuves inédites suite à la crise sanitaire : fermeture des points de vente, désertion des clients internationaux et désaffection des Français pour la mode. Les Galeries Lafayette vont perdre la moitié de leur chiffre d'affaires cette année (soit 1,7 milliard d'euros) et subir des pertes d'exploitation très significatives, comme ils n'en ont jamais enregistré depuis vingt-cinq ans. Le retour en France des touristes internationaux devrait être très progressif. Le groupe estime qu'il ne devrait retrouver le niveau de 2019 qu'en 2024. Le Bon Marché ou Le BHV pâtissent également du télétravail et des nouvelles restrictions à l'utilisation de la voiture dans la capitale. Le groupe Printemps, qui a obtenu un PGE de 150 millions d'euros, va fermer sept magasins en France. Pour se redresser, les acteurs misent sur le numérique et modifient leur positionnement en se tournant davantage vers la clientèle locale et en transformant les magasins en des lieux de vie.