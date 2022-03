La valeur du jour en Europe H&M se rate au premier trimestre de son exercice 2021-2022

(AOF) - H&M dégringole de près de 9% jeudi à la bourse de Stockholm, le titre s'échangeant désormais contre 131,96 couronnes suédoises (SEK). Le géant du prêt-à-porter a en effet publié des résultats trimestriels qui ont quelque peu déçu les attentes sur plusieurs points, même si la plupart des postes sont repassés dans le vert. C'est le cas en particulier du résultat opérationnel, qui est passé d'une perte de 1,13 milliard de SEK à un bénéfice de 458 millions. Mais cela reste néanmoins bien loin des 1,2 milliard de SEK attendus par le consensus InFront.

Il a notamment été affecté par la hausse des dépenses d'exploitation qui ont entamé sa marge: celle-ci ne s'est élevée qu'à 0,9% (elle était de -2,8% au premier trimestre 2020-2021), contre 4,9% au cours du premier trimestre 2019-2020 correspondant à une période pré-covid plus normale.

Malgré une hausse de 177 points de base, la marge brute n'a quant à elle pas atteint les 50,3% attendus et s'est limitée à 49,3%.

En ce qui concerne les ventes, elles ont atteint les 49,17 milliards de SEK (environ 4,76 milliards d'euros), en progression de 18% en devises locales.

"Les collections bien accueillies ont entraîné une augmentation de la part des ventes à plein tarif et une diminution des coûts de démarque, explique H&M. Dans le même temps, les ventes et les bénéfices du trimestre ont été affectés par les effets négatifs de la pandémie sur de nombreux marchés importants du groupe. Le résultat a également été affecté par l'augmentation des initiatives liées à la croissance, en particulier dans les secteurs de la technologie et de la chaîne d'approvisionnement".

De son côté, Jefferies résume la situation en affirmant que cette publication confirme "l'impact de la réorientation de la préservation des liquidités vers des ambitions de croissance (diluée par un résultat plus mauvais que prévu pour le marché mondial)".

Au mois de mars, le premier du second trimestre de l'exercice 2021-2022, les ventes du suédois ont progressé de 6% par rapport à l'an dernier, ou de 11% en excluant la Russie, le Belarus et l'Ukraine. H&M a en effet interrompu toutes ses ventes dans ces trois pays, en fermant ses 185 magasins et en cessant les ventes en ligne en Russie.

Enfin, l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 4 mai 2022 devra décider du versement d'un dividende de 6,50 SEK par action, qui sera payé en deux versements, ainsi que de l'autorisation de racheter des actions pour annulation pour un montant total de 3 milliards SEK.

