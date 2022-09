La valeur du jour en Europe - H&M déçoit au troisième trimestre

(AOF) - Bien que ses ventes aient augmenté de 3% au troisième trimestre pour atteindre 57,45 milliards de couronnes suédoises, l'enseigne de prêt-à-porter H&M (-1,32% à 111,80 couronnes suédoises) a publié un chiffre d'affaires en baisse de 4% en monnaies locales. Le géant suédois déçoit les analystes, contrairement à l'un de ses rivaux directs l'Espagnol Inditex qui a brillé en bourse hier à Madrid après la publication de ses résultats au premier semestre avec un résultat net en forte hausse (+41%) à 1,8 milliard d'euros.

Plusieurs brokers comme Jefferies, Invest Securities et DB Bank ont pointé dans leurs analyses ce jour que ces résultats étaient inférieurs à leurs attentes. Invest Securities relève que la société a indiqué que durant le dernier trimestre, le démarrage de l'activité avait été très faible pour ensuite céder la place à une amélioration séquentielle grâce à l'accueil reçu par les nouvelles collections, sans préciser si la tendance était un retour en positif.

Pour Invest Securities, H&M n'a pas joué de son pricing power avec autant d'efficacité que son grand rival ibérique Inditex. Suivant certaines sources, continue le broker dans son analyse, la hausse moyenne des prix de H&M s'établirait à un pourcentage à un chiffre ("mid single digit"), contre une hausse à deux chiffres pour son concurrent. "Ce qui est un facteur d'inquiétudes sur le déroulement de l'exercice en cours. "juge Invest Securities.

Jefferies note, pour sa part, que si la tendance des ventes est orientée à la hausse sur les deux premières semaines du quatrième trimestre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en comparaison de la baisse de 4% du chiffre d'affaires en monnaies locales, cela ne suffira pas à apaiser les les craintes concernant les dépenses que les consommateurs sur les principaux marchés de H&M sont prêts à faire.

Idem concernant le retard pris en termes de rattrapage des prix, eu égard à l'inflation des coûts impactant les marges de la grande enseigne. "Nous devrons attendre les résultats complets du troisième trimestre le 29 septembre pour plus de détails." conclut le broker.

Deutsche Bank, qui s'arrête dans sa note d'analyse sur les coûts d'exploitation de H&M, ne prévoit aucun changement significatif du modèle d'exploitation de l'entreprise en ce qui concerne le personnel ou le marketing.

"Ces deux trimestres s'annoncent difficiles pour H&M, mais comme le cours de l'action a déjà atteint ses plus bas niveaux de 2008, 2018 et 2020, nous considérons que les risques de hausse et de baisse sont assez équilibrés sur une période de douze mois, même s'il est possible de connaître une certaine volatilité au cours de cette période", estime DB Bank.

Les résultats de H&M pour les neuf premiers mois de l'année - donc pour la période allant du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 - seront publiés le 29 septembre prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.