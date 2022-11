La valeur du jour en Europe - GSK progresse en bourse après ses prévisions 2022 revues à la hausse

(AOF) - Le géant pharmaceutique britannique GSK voit son titre en bourse progresser de 1,63% à 1469 pence à la faveur de résultats meilleurs que prévu et du relèvement de ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, le résultat opérationnel (Ebit) ajusté a augmenté de 18% à 2,6 milliards de livres sterling, soit 13% de mieux qu’attendu. Le bénéfice net part du groupe a, lui, bondi de 10,3 milliards de livres au troisième trimestre, contre 1,2 milliard un an plus tôt, grâce à la plus-value générée par la scission de son activité de soins de grande consommation.

GSK s'était séparé en juillet dernier de cette activité qui a fait ses débuts à la Bourse de Londres sous le nom d'Haleon. Cette opération a représenté "un gain total de 9,6 milliards de livres" sur la période, a annoncé le groupe pharmaceutique ce mercredi via un communiqué.

Dans le même temps, son chiffre d'affaires a augmenté de 18% à 7,8 milliards de livres sur la période, surpassant de 7% les attentes.

"Malgré les conditions économiques incertaines sur de nombreux marchés sur lesquels nous opérons, nous continuons de voir des preuves d'une reprise des systèmes de santé" après la pandémie, affirme le laboratoire.

Emma Walmsley, le directrice générale de GSK, met notamment en avant les excellentes ventes de Shingrix, son vaccin contre le zona et anticipe une bonne dynamique pour 2022.

Fort de sa bonne performance trimestrielle, le géant pharmaceutique britannique a revu à la hausse ses objectifs 2022. Il vise désormais des ventes en progression de 8 à 10% à taux de change constants, soit deux points de plus que sa précédente estimation. L'EBIT ajusté de la multinationale britannique est anticipé en hausse de 15 à 17% contre de 13% à 15% auparavant.

GSK prévoit " au quatrième trimestre la poursuite d'une forte croissance de ses ventes et un taux relativement plus élevé de dépenses en R&D ".

UBS a maintenu sa recommandation à Neutre sur GSK avec un objectif de cours de 1820 pence. En incluant l'impact des changes et les produits liés à la pandémie, l'analyste " s'attend à ce que le consensus sur le bénéfice par action augmente d'environ 3 % ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.