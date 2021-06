La valeur du jour en Europe GRANDVISION sera bel et bien racheté par ESSILORLUXOTTICA au 1er juillet

(AOF) - GrandVision s'envole aujourd'hui à la bourse d'Amsterdam et s'adjuge une hausse de quasiment 14% à 28,15 euros par action. Le titre du propriétaire des magasins GrandOptical profite de la décision du conseil d'administration d'EssilorLuxottica, qui a approuvé la finalisation de l'acquisition de la participation de 76,72% détenue par HAL, la holding de contrôle du néerlandais. Le spécialiste franco-italien de l'optique figure quant à lui en bonne position parmi les plus fortes hausse d'un CAC 40 en berne, avec un gain de 0,71% à 156,68 euros.

EssilorLuxottica, qui avait la possibilité de mettre fin à l'opération après le jugement en sa faveur du tribunal arbitral le 21 juin dernier, va ainsi pouvoir acquérir GrandVision au 1er juillet 2021 à un prix de 28,42 euros par action, comme prévu par les termes du contrat conclu le 30 juillet 2019. Cela inclut un prix de base de 28 euros par action, auquel s'ajoute une prime de 1,5%, l'opération ne s'étant pas réalisée dans un délai de 12 mois à compter de l'annonce, pour un prix total d'acquisition d'environ 5,5 milliards d'euros.

" Après avoir étudié toutes nos options, nous avons pris la décision de finaliser l'acquisition sans plus attendre, ont déclaré Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement directeur général et directeur général délégué d'EssilorLuxottica. La logique stratégique de la transaction reste forte et inchangée, et après deux ans d'efforts et de travail constant, nous sommes prêts à tourner la page et à commencer un nouveau chapitre de l'histoire d'EssilorLuxottica, avec GrandVision".

De son côté, GrandVision a déclaré dans un bref communiqué avoir pris acte de la décision d'EssilorLuxottica.

Une fois l'opération réalisée, la maison-mère des lunettes Ray Ban sera dans l'obligation de lancer une offre publique obligatoire sur le solde du capital du néerlandais, dans le but de retirer la société de la cote. EssilorLuxottica aura ainsi débourser plus 7 milliards d'euros, hors dette, pour étendre sa plateforme de commerce de détail grâce aux 7 200 points de vente de GrandVision.

Toutefois, les autorités de la concurrence européenne, chilienne et turque ont demandé des concessions afin de valider ce rachat. Le groupe devra ainsi céder plus de 350 magasins en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, se séparer des activités chiliennes de GrandVision opérant sous la bannière Rotter Y Krauss, et a également pris "certains engagements comportementaux relatifs à la conduite de ses activités en Turquie".

Cela ne devrait pas empêcher l'activité d'EssilorLuxottica de continuer à se développer, estime UBS, au contraire: selon la banque suisse, même si le marché pouvait s'attendre à un prix d'acquisition revu à la baisse suite au jugement du tribunal arbitral, la hausse du bénéfice par action devrait atteindre les 7% en 2022, hors synergies potentielles.