La valeur du jour en Europe - Givaudan déçoit au troisième trimestre 2022

(AOF) - Le titre du groupe helvétique Givaudan, spécialisé dans la production de parfums et d'arômes, cède 7,76% à 2 795 francs suisses, après la publication de ses résultats sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022. Entre janvier et septembre de cette année, Givaudan a enregistré un chiffre d’affaires de 5,45 milliards de francs suisses, en hausse de 6,1% sur une base comparable et de 7,7% en francs suisses. Mais les performances de ses deux divisions au troisième trimestre (juillet-septembre) déçoivent les marchés car elles sont en-deçà de leurs prévisions.

La division Givaudan Parfums et Beauté a réalisé un chiffre d'affaires de 2,48 milliards de francs suisses, en hausse de 5,8% sur une base comparable et de 5,9% en francs suisses, par rapport à une croissance de 8,4% en 2021.

La division Givaudan Goût et Bien-être a, quant à elle, réalisé un chiffre d'affaires de 2,96 milliards de francs suisses, en hausse de 6,4% sur une base comparable et de 9,3% en francs suisses, par rapport à une croissance de 7,2% en 2021.

Concernant le chiffre d'affaires réalisé au troisième trimestre 2022 (juillet-septembre), la division Parfums et Beauté affiche une croissance de 7,9% à 849 millions, tandis que la division Goût et Bien-être est, elle aussi, en progression à 942 millions (soit une hausse de 3,9%). Le chiffre d'affaires du groupe s'inscrit également en hausse de 5,8% à 1,79 milliards de francs suisses.

Le broker UBS, qui est à la Vente sur la valeur avec un objectif de cours de 2870 francs suisses, relève dans sa note d'analyse que cette hausse du chiffres d'affaires de 5,8% s'inscrit 100 points de base au-dessous du consensus prévisionnel établi pour ce trimestre par Givaudan qui était de +6,8%, tandis qu'UBS tablait sur une hausse de 6,5%.

Par division, au troisième trimestre 2022, Givaudan Parfums et Beauté a réalisé une croissance organique de ses ventes de 7,9%, au-dessus du consensus de marché qui était de +7,1%, UBS anticipant lui une progression de 7,4%, tandis que la division Goût et Bien-être avec sa progression de +3,9% était en-deçà du consensus de marché qui était de +6,3%, UBS pour sa part tablant sur une hausse de 5,7%.

En matière de perspectives, la société vise une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4% à 5% sur une base comparable et un flux de trésorerie disponible d'au moins 12% du chiffre d'affaires, ces données représentant des moyennes sur la période de cinq ans du cycle stratégique allant jusqu'en 2025.

