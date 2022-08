La valeur du jour en Europe - Generali : les investisseurs boudent ses résultats

(AOF) - Generali perd 1,51% à 14,66 euros et se retrouve dans bas du classement de l’indice italien, FTSE MIB. L'assureur italien a pourtant dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au premier semestre. Selon UBS, toutes les divisions, assurance vie, dommages et gestion d’actifs, ont fait mieux que prévu. Dans son communiqué, le directeur général, Philippe Donnet, s'est félicité de "cette solide performance" dans "un contexte géopolitique et macroéconomique de plus en plus incertain".

Sur la première partie de l'année, son résultat net a cependant reculé de 9% à 1,40 milliard d'euros, affaibli par la dépréciation à hauteur de 138 millions d'euros de ses investissements en Russie.

Le résultat opérationnel a, lui, augmenté de 4,8% à 3,14 milliards d'euros, là où le marché anticipait 2,964 milliards d'euros. Il a profité de la forte progression des profits de l'activité d'assurance-vie : +17,1% à 1,69 milliard d'euros.

Generali a fait part d'un ratio combiné en augmentation de 2,8 points à 92,5%. Plus cet indicateur est faible et inférieur à 100, plus l'activité d'assurance est rentable.

La marge sur affaires nouvelles, un indicateur-clé du secteur, a, elle, progressé de 59 points de base à 5,23%.

L'activité de gestion d'actifs a vu son résultat opérationnel baisser de 3,3% à 503 millions d'euros. Si, du fait de la baisse des marchés, l'encours a reculé de 10,3% à 516,2 milliards d'euros, Generali a enregistré une collecte de 2,1 milliards d'euros sur le semestre.

Les primes brutes émises du groupe, correspondant au chiffre d'affaires, ont progressé de 2,4% à 41,9 milliards d'euros, soutenues par l'assurance dommages (+8,5%). Le consensus s'élevait à 41,12 milliards d'euros.

S'agissant de sa solidité financière, le concurrent d'Axa a terminé le semestre avec un ratio de Solvency II de 233%, en amélioration de 6 points en un an. Celui-ci prend en compte le programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros, qui sera mis en œuvre ce semestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.