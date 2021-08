La valeur du jour en Europe Geberit n'est pas récompensé de ses bons résultats

(AOF) - Geberit s'assoit sur le podium des plus fortes baisses du Swiss Market Index ce jeudi, avec un repli de 3,3% à 740,20 francs suisses. Le spécialiste des installations sanitaires n'échappe pas à l'indigestion des bourses européennes des "minutes" de la Fed, bien qu'il ait produit des résultats trimestriels bien meilleurs que prévu. En effet, son bénéfice net s'est établi à 227 millions de francs au second trimestre, soit une hausse de 37,8% sur un an, et quelque 19% au-dessus du consensus. Les analystes d'UBS n'attendaient pour leur part que 185 millions de francs.

L'EBITDA est ressorti à 311 millions de francs, dépassant le consensus de 17%, avec une marge de 33,7% (consensus de 31,2%). Cette hausse de 360 points de base par rapport à la même période l'an dernier est attribuable aux volumes et au mix produits, observe UBS. Elle a été toutefois partiellement compensée par l'augmentation des coûts des intrants et des coûts de normalisation.

Les ventes ont quant à elles bondi de 34% en monnaie locale, pour atteindre les 924 millions de francs. Le consensus des analystes et les estimations d'UBS tablaient respectivement sur 850 et 830 millions. Toutes les régions (Europe: +34%; Afrique: +66%; Asie-Pacifique: +38%; Amériques: +18%) et toutes les catégories de produits (systèmes de salle de bains: +26%; systèmes d'installation et de chasse d'eau: +38%) ont contribué à la croissance.

Par ailleurs, grâce à cette performance inattendue, Geberit a révélé viser une croissance des ventes à deux chiffres en 2021 (en monnaie locale) et une marge d'EBITDA dans le haut de la fourchette de 28% à 30%. En comparaison, le consensus VisibleAlpha table respectivement sur une croissance de +10,4% et une marge de 31%.

Ces perspectives de marge un peu inférieures aux prévisions peuvent également expliquer les prises de bénéfices du jour, selon UBS, alors que le titre reste en hausse de 35% depuis le 1er janvier.

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.