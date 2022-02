La valeur du jour en Europe - Ericsson flanche, éclaboussé par un scandale de corruption en Irak

(AOF) - Plus forte baisse de la Bourse de Stockholm, Ericsson (-13,18% à 100,8 couronnes suédoises) subit les retombées d’une affaire de corruption en Irak. L’équipementier télécoms a révélé les résultats d’une enquête – dont l’existence a été dévoilée il y a une semaine – sur ses pratiques dans ce pays entre 2011 et 2019. La baisse du titre est d’ampleur car une partie de sommes aurait pu terminer dans les caisses de l’Etat islamique et que cette enquête ravive le souvenir d’une amende de plus 1 milliard de dollars infligée par les Etats-Unis en 2019 pour des affaires de corruption dans 5 pays.

Cette sanction résulte de l'application d'une loi fédérale américaine (Foreign Corrupt Practices Act) qui a un impact international. La précédente condamnation d'Ericsson concernait ainsi la Chine, le Koweït, le Vietnam, l'Indonésie et Djibouti, mais pas les Etats-Unis. En octobre dernier, le groupe suédois avait indiqué que le ministère américain de la justice estimait qu'il avait manqué aux obligations lui incombant dans le cadre de leur accord en omettant de fournir certains documents et informations factuelles.

Au cours de la semaine passée, Ericsson a continué de recevoir des demandes détaillées de la part de médias suédois et internationaux sur un scandale de corruption en Irak. Leur intérêt porte sur des informations détaillées dans une enquête interne menée en 2019, sur sa conduite dans ce pays. Il y a une semaine, l'équipementier télécoms avait révélé l'existence d'une telle enquête, qui avait mis à jour de graves violations des règles de conformité et du code d'éthique commerciale. Ericsson a communiqué plus de détails hier soir.

Cette enquête a identifié des preuves de comportements répréhensibles liés à la corruption, notamment : faire un don monétaire sans bénéficiaire clair ; payer un fournisseur pour un travail sans portée définie et sans documentation ; utiliser des fournisseurs pour effectuer des paiements en espèces ; financer des voyages et des dépenses inappropriés ; et utiliser de manière inappropriée des agents commerciaux et des consultants. En outre, elle a constaté des violations des contrôles financiers internes d'Ericsson, des conflits d'intérêts, le non-respect des lois fiscales et l'obstruction de l'enquête.

L'équipe d'enquête a également identifié des paiements à des intermédiaires et l'utilisation d'itinéraires de transport alternatifs pour contourner les douanes irakiennes, à une époque où des organisations terroristes, dont l'Etat islamique, contrôlaient certains itinéraires de transport. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer les destinataires finaux de ces paiements. L'enquête n'a pas permis de déterminer si des employés étaient directement impliqué dans le financement d'organisations terroristes. Des systèmes de paiement et des transactions en espèces susceptibles de créer un risque de blanchiment d'argent ont également été identifiés.

À la suite de l'enquête, plusieurs employés ont été remerciés et de multiples autres mesures disciplinaires et correctives ont été prises. Il s'agissait notamment de combler les lacunes des processus internes du groupe dans la région et d'intégrer les enseignements de l'enquête dans son programme d'éthique et de conformité.

Ericsson ajoute qu'il " continuer à investir de manière significative pour comprendre pleinement ces questions ". " Comme dans toute enquête, nous ne pouvons exclure la possibilité de ne pas avoir trouvé tous les faits ", a prévenu Ericsson. L'équipementier télécoms travaille avec un conseil externe pour examiner les conclusions et les mesures correctives résultant de l'enquête de 2019 afin d'identifier toute mesure supplémentaire que l'entreprise devrait prendre.

Ces déboires d'Ericsson bénéficie à Nokia, dont l'action gagne 3% à 5,105 euros.