La valeur du jour en Europe - Enel et Intesa Sanpaolo s'allient pour racheter la fintech italienne Mooney information fournie par AOF • 27/12/2021 à 11:32



(AOF) - Enel (-0,06% à 6,91 euros) a révélé s'être associé à Intesa Sanpaolo (+0,16% à 2,26 euros) pour acquérir la fintech Mooney Group après du fonds de private equity CVC Capital Partners. Via sa filiale Enel X, l'énergéticien italien a racheté 50% de la start-up spécialisée dans la banque de proximité et des paiements, pendant que Banca 5, filiale du groupe bancaire, a accru sa participation de 20% afin de détenir les 50% restants du capital. L'opération valorise Mooney à 1,385 milliard d'euros et devrait être finalisée au cours du second trimestre 2022.



L'accord prévoit le paiement par Enel X d'une somme comprise entre 334 millions d'euros et 361 millions d'euros, dont 220 millions d'euros pour les capitaux propres et une composante variable liée à un mécanisme d'ajustement du prix à la clôture de l'opération. Intesa Sanpaolo s’acquittera d'une contrepartie comprise entre 88 millions d'euros et 94 millions d'euros, dont 88 millions d'euros pour les capitaux propres et une composante variable liée à un mécanisme d'ajustement du prix à la clôture.





Après la clôture, toutes les activités liées aux services financiers d'Enel X en Italie, commercialisés sous la marque Enel X Pay, seront vendues à Mooney. Enel X lui cèdera ainsi, pour un montant de 140 millions d'euros, 100% d'Enel X Financial Services, de CityPoste Payment et de Paytipper (sous réserve de l'exécution de l'option d'achat existante pour augmenter la participation d'Enel X dans cette dernière à partir de sa participation actuelle de 55 %).