La valeur du jour en Europe - Easyjet anticipe une perte avant impôts de 170 à 190 millions de livres sterling sur 2022

(AOF) - Le cours de la compagnie aérienne Easyjet cède 1,16% en Bourse à 281,80 pence après la publication d'un point d'activité ce jour. Sur l'ensemble de l'exercice clos fin septembre, elle anticipe une perte globale avant impôts pour l'exercice 2022 située entre 170 et 190 millions de livres sterling, en ligne avec les prévisions des analystes d'une perte d'environ 180 millions de livres. Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2022 devrait s'établir selon les prévisions du transporteur aux environs de 5,77 milliards de livres sterling, contre 1,45 milliard en 2021.

La fourchette d'Ebitdar sur l'exercice 2002 devrait se situer entre 560 et 580 millions de livres sterling.

L'entreprise a accusé une perte de change d'environ 64 millions de livres sterling résultant de la réévaluation du bilan et des coûts supplémentaires de perturbation d'environ 75 millions. Ces coûts sont principalement liés aux problèmes opérationnels rencontrés dans l'ensemble du secteur au troisième trimestre. L'impact d'Omicron, la guerre en Ukraine et les problèmes rencontrés par l'ensemble du secteur cet été ont tous affecté la performance opérationnelle au cours de l'exercice.

Malgré cela, la demande a été forte pour le principal réseau d'aéroports d'easyJet, qui continue de produire des résultats.

EasyJet prévoit une offre portant sur environ 20 millions de sièges au premier trimestre de l'exercice 2023. Il s'agit d'une augmentation de plus de 30% par rapport à l'année précédente, l'offre capacitaire au Royaume-Uni pendant les périodes de pointe, telles que les vacances d'automne en octobre et la semaine de Noël, étant revenue aux niveaux pré-pandémiques.

Les réservations continuent de bien progresser, avec des coefficients d'occupation supérieurs à ceux de la même période de l'année 2019, et les rendements restent solides. Ce programme de vols permet de conserver une certaine résilience tout en offrant une plateforme pour préparer la montée en puissance de l'été 23, indique le transporteur dans son point d'activité.

Conformément à la politique de dividende d'easyJet et compte tenu du résultat attendu, le conseil d'administration ne recommandera pas le versement d'un dividende au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022.

Au 30 septembre 2022, easyJet disposait d'environ 3,6 milliards de livres sterling de liquidités et de dépôts sur le marché monétaire et d'une dette nette d'environ 700 millions de livres sterling.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des résultats à nouveau fragilisés pour les compagnies européennes

Alors que le carburant représente jusqu'à 35% de leurs coûts, les professionnels estiment que les compagnies aériennes européennes ne devraient pas revenir aux bénéfices avant 2023 ou 2024 au plus tôt. Ces acteurs prévoient que les prix de l'énergie resteraient élevés au moins jusqu'en 2023. L'Association internationale du transport aérien (IATA) a annoncé une prévision de pertes cumulées de 9,7 milliards de dollars en 2022 pour les compagnies aériennes à travers le monde il faudra encore attendre 2023 pour voir le retour aux bénéfices à l'échelle globale du fait notamment de la flambée des coûts du pétrole et de la hausse des coûts de main-d'œuvre. Point positif : la demande de voyage semble résister aux incertitudes provoquées par la situation économique et politique internationale. Toutefois les incertitudes concernant le Covid, la guerre en Ukraine, ainsi que la hausse des prix renforcent les réservations de dernière minute. Selon l'Iata, seulement 8 % des réservations internationales passées fin mai allaient au-delà de septembre.

Le climat social se dégrade dans les compagnies low-cost

Ces compagnies bénéficient d'un redémarrage très fort. Elles avaient déjà réussi à accaparer 40% du trafic aérien en 2021, cette proportion pouvant même monter à 50% cette année. Toutefois des mouvements de grève ont affecté l'activité de Volotea, d'EasyJet et de Ryanair, avec des confrontations sur les rémunérations et les conditions de travail. De façon générale, le secteur se heurte à une pénurie de personnel. Après avoir coupé sévèrement dans leurs effectifs en 2020 et 2021, les compagnies et les aéroports doivent recruter urgemment pour accompagner le redécollage de l'activité.