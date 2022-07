La valeur du jour en Europe - Dufry/Autogrill : naissance d'un géant européen du travel retail

(AOF) - Un nouvel acteur de l'expérience dédiée aux voyageurs prend son envol avec le rapprochement annoncé ce jour aux marchés du Suisse Dufry (+7,78% à 33,67 franc suisses) et de l'Italien Autogrill (- 6,8% à 6,382 euros) contrôlé par la famille Benetton via sa sa holding Edizione. Le titre de l'italien s'adapte au prix de l'offre de rachat de 6,33 euros.

La transaction s'effectuera par échange d'actions. L'actionnaire de référence d'Autogrill, la société de holding Edizione, contrôlée par la famille Benetton, va transférer à Dufry sa participation de 50,3% d'Autogrill selon un ratio de 0,158 action action de Dufry pour 1 titre Autogrill. Edizione deviendra le principal actionnaire du nouveau Dufry avec une participation comprise entre 20% et 25% du capital.

À la suite de cette opération, Dufry lancera une offre publique d'achat sur les actions Autogrill restantes, dans le cadre de laquelle les actionnaires auront le choix de recevoir 0,158 nouvelle action Dufry ou 6,33 euros par titre apporté.

L'entité combinée s'adressera à 2,3 milliards de passagers dans plus de 75 pays dans quelque 5 500 points de vente répartis sur environ 1 200 aéroports et autres sites. Elle représentera un chiffre d'affaires de 13,6 milliards de francs suisses (2019 pro-forma) et un Ebitda de 1,4 milliard de francs suisses (2019 pro-forma, pré-IFRS 16).

Sur un plan stratégique, ce rapprochement permet à Dufry de se renforcer sur le marché américain, très attractif et stable, de même qu'en Asie, Amérique latine, Afrique et au Moyen-Orient.

A l'heure actuelle, Dufry exploite un réseau de 2300 boutiques hors taxes dans les aéroports, mais aussi sur des bateaux de croisières et dans des terminaux maritimes. Quant à Autogrill, le groupe fait partie des principaux acteurs internationaux de la restauration au service des voyageurs. Fort d'un réseau de 3300 points de vente répartis dans 30 pays, il est présent dans 139 aéroports ainsi que sur de nombreuses aires d'autoroutes.

Côté management, c'est Xavier Rossinyol, DG de Dufry depuis le 1er juin, qui dirigera l'entité fusionnée, tandis que l'actuel administrateur délégué d'Autogrill, Gianmario Tondato da Ruos, deviendra président exécutif des activités nord-américaines de l'entreprise.

D'après les analystes de Stiefel, les activités de la nouvelle société, qui portera un nouveau nom à l'issue de la transaction, devraient se répartir de la manière suivante :

- aéroports 81%, autoroutes 9% et autres 1% ;

- duty-free 39%, duty-paid 26% et restauration 35% ;

- Europe 43%, Amérique du Nord 32% et reste du monde 25%.

Le broker estime que ce rapprochement est particulièrement intéressante pour Dufry. Il devrait renforcer son profil d'exploitation grâce à une exposition plus forte aux Etats-Unis et à une offre plus diversifiée. Le groupe suisse par ailleurs moins cyclique.

Cependant, le bureau d'études observe que les synergies semblent limitées, ce qui s'explique par la nature des activités et le chevauchement limité dans certains régions (comme en Europe).

En revanche ajoute l'analyste, le deal apparaît bien moins attractif pour Autogrill, tant en termes de valorisation que de stratégie.

Selon UBS, le multiple de la transaction - basé sur les chiffres de 2019 - est d'environ 5,3 fois l'ebitda. Les synergies visées post-opération devraient approcher les 85 millions de francs suisses. Le courtier reste Neutre avec un objectif de cours de 46 francs suisses.

