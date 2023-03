La valeur du jour en Europe - Credit Suisse décroche de 20% : son principal actionnaire exclut tout nouvel argent frais

(AOF) - Plus forte baisse du SMI, Credit Suisse dévisse de près de 20% à 1,798 franc suisse et affiche un nouveau plus bas historique. La banque suisse en difficulté entraîne dans son sillage les autres banques européennes, un secteur déjà mis à mal en Bourse par plusieurs faillites aux Etats-Unis, dont celle de Silicon Valley Bank. Les banques font plonger les Bourses européennes. La Saudi National Bank, premier actionnaire de Credit Suisse avec 9,88% du capital, n’envisage pas d’engager plus d’argent pour la soutenir, selon une interview du président de la banque saoudienne à Bloomberg.

" La réponse est absolument négative ", a déclaré au média, Ammar A. Al-Khudairy. " Pour de nombreuses raisons en dehors de la raison la plus simple, qui est d'ordre réglementaire et statutaire. Nous détenons désormais 9,8 % de la banque et si nous passons au dessus de 10% toutes sortes de nouvelles règles s'appliquent ".

" Je ne pense pas qu'elle ait besoin d'argent supplémentaire ; si vous regardez ses ratios, ils sont bons. Et elle opère dans le cadre d'un régime réglementaire solide en Suisse et dans d'autres pays " a-t-il également déclaré à Reuters.

Dans son rapport annuel publié hier, Credit Suisse avait prévenu avoir découvert des " faiblesses importantes " dans ses contrôles internes. " La direction du groupe a conclu qu'au 31 décembre 2022, le contrôle interne du groupe relatif à l'information financière n'était pas efficace ", peut-on lire dans ce document. " Il n'a pas conçu et maintenu un processus efficace d'évaluation des risques pour identifier et analyser le risque d'inexactitudes significatives dans ses états financiers ".

" Séparément (et de manière plus substantielle), la banque note que les flux sortants se sont stabilisés, mais ne se sont pas inversés " rapporte Berenberg.

Credit Suisse fait l'objet d'une crise de confiance et a enregistré des retraits historiques de la part de ses clients en fin d'année dernière. Sa restructuration présentée fin octobre a pour but de restaurer sa crédibilité, qui a été mise à mal par des résultats décevants et l'accumulation des affaires (Greensill, Archegos...) ces deux dernières années. La transformation de la banque suisse passe par une restructuration radicale de la banque d'investissement et l'accent mis sur la gestion de fortune.

