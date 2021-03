La valeur du jour en Europe CONTINENTAL en net repli à Francfort dans le sillage de ses résultats annuels

(AOF) - L'année 2021 sera celle du redressement pour Continental. L'équipementier automobile allemand entend en effet retrouver le chemin de la croissance, à la fois pour son chiffre d'affaires et ses marges. Ainsi, le groupe basé à Hanovre table sur un chiffre d'affaires consolidé compris entre 40,5 et 42,5 milliards d'euros et une marge d'Ebit ajusté comprise entre 5% et 6%. Si des risques pèsent sur la reprise, tels que la pandémie de Covid-19 et la pénurie mondiale de puces électroniques, Continental considère que le point bas du marché automobile est désormais dans le rétroviseur.

En Bourse, les investisseurs se montrent sceptiques: le titre chute de 5,12% à 122,20 euros. Ils doivent également repenser à la suspension surprise du dividende au titre de l'exercice 2020. Elle avait été annoncée il y a quelques semaines.

Si la reprise du marché automobile mondiale sera forte cette année, selon Continental, il n'entrevoit toutefois pas un retour aux records de production de 2017 avant 2025.

Ces perspectives ont été dévoilées à l'occasion de la publication des résultats préliminaires au titre de l'exercice 2020. L'an dernier, Continental a enregistré un chiffre d'affaires de 37,7 milliards d'euros (-12,7% en organique par rapport à 2019) et une marge d'Ebit ajusté de 3,5% (contre 7,3% en 2019). Le concurrent de Michelin a également accusé une perte nette de 962 millions d'euros, contre -1,22 milliard d'euros en 2019.

A la mi-novembre, le groupe s'était donné de nouveaux objectifs pour l'exercice 2020, à savoir un chiffre d'affaires consolidé d'environ 37,5 milliards d'euros et une marge d'Ebit ajusté autour de 3%.

" La société a atténué l'impact économique de la pandémie de Coronavirus en faisant preuve d'une grande discipline dans ses dépenses et ses investissements ", a indiqué Continental. Cela se retrouve dans la génération de free cash flow (avant acquisitions et effets de carve-out) de 1,1 milliard d'euros (contre 1,3 milliard d'euros en 2019).

" Nous avons terminé l'année écoulée globalement plus forts que nous ne l'avions anticipé au printemps ", a commenté Nikolai Setzer, le directeur général de Continental.

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.