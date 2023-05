La valeur du jour en Europe - Commerzbank dévisse : le nouvel objectif de revenus d’intérêts déçoit

(AOF) - Commerzbank (-6,64% à 9,23 euros) ferme la marche de l’indice Dax 40 ; les investisseurs marquant leur déception à propos du nouvel objectif de revenus d’intérêts de la banque allemande. La concurrente de Deutsche Bank prévoit désormais 7 milliards d’euros de revenus d’intérêts et voit un potentiel d'augmentation supplémentaire. Certains analystes étaient plus optimistes et le consensus s'élevait à 7,4 milliards d'euros. Commerzbank anticipait auparavant un montant bien supérieur à 6,5 milliards d’euros, avec un potentiel d'augmentation supplémentaire " évident ".

Cette déception relègue aux oubliettes des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Le bénéfice net a pratiquement doublé (+94,8%) à 580 millions d'euros, dépassant de 21% les attentes. Le profit opérationnel a également nettement dépassé le consensus en progressant de 61% à 875 millions d'euros.

A l'instar des autres banques européennes, les comptes de Commerzbank ont bénéficié de la chute du coût du risque et de la forte hausse des revenus d'intérêts. Le coût du risque a ainsi chuté 85,3% à 68 millions d'euros.

Les revenus ont reculé de 4,5% à 2,67 milliards d'euros en dépit de revenus d'intérêts en progression de 38,9% à 1,95 milliard d'euros.

"Commerzbank est en bonne forme. Notre transformation progresse bien et porte de plus en plus ses fruits. Nous avons connu un très bon début d'année 2023, poursuivant la forte performance de l'année précédente", a déclaré le président du conseil d'administration Manfred Knof. "L'évolution des taux d'intérêt continue de nous donner un coup de pouce, et les activités de commissions ont enregistré un bon résultat. Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs pour 2023, y compris un ratio de distribution de 50 %."

La Banque centrale européenne (BCE) et l'Agence financière ont ainsi approuvé le premier programme de rachat d'actions de la Commerzbank, d'un montant de 122 millions d'euros.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) s'est renforcé de 70 points de base à 14,2% et il est attendu à environ 14% cette année. Commerzbank anticipe par ailleurs toujours un bénéfice net 2023 bien supérieur au niveau de 2022. Enfin, la banque continue de viser une réduction des coûts totaux à 6,3 milliards d'euros, malgré la forte pression inflationniste.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.