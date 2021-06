La valeur du jour en Europe CNOVA veut émettre 300 millions d'euros d'actions nouvelles

(AOF) - Cnova progresse de 1,27% à 9,56 euros à la bourse d'Amsterdam, après l'annonce ce matin d'une augmentation de capital. La maison-mère de Cdiscount envisage en effet un placement d'actions nouvelles pour un montant d'environ 300 millions d'euros, qui pourrait être lancé d'ici la fin de l'année, dans le but de financer " le déploiement international du Groupe " et de " renforcer ses capacités technologiques de premier plan ". Elle souhaite tirer profit au maximum de la dynamique de sa marketplace et de l'offre de services technologiques B2B de sa filiale Octopia.

"L'augmentation de capital que nous envisageons donnera à Cnova la pleine capacité d'accomplir sa mission et de développer un réseau décentralisé de marketplaces indépendantes alimenté par le savoir-faire et les actifs uniques de Cnova", a déclaré Emmanuel Grenier, PDG du groupe.

La société a par ailleurs ajouté que certains de ses actionnaires pourraient vendre une partie de leurs actions afin d'augmenter davantage le flottant, mais que le Groupe Casino, détenteur d'environ 65% du capital, a l'intention d'en rester l'actionnaire majoritaire.

Après avoir réalisé en 2020 une GMV (Gross Merchandise Value) de 4,2 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de 2,2 milliards et un EBITDA de 133 millions, Cnova vise en 2021 un EBITDA de 160 millions d'euros, soit une croissance de plus de 20% sur un an. Et, à l'horizon 2025, la société a pour ambition une GMV totale supérieure à 12 milliards d'euros.

Une telle opération était attendue des investisseurs, même si les détails restaient à définir. En avril, Casino avait confirmé des informations révélées par Bloomberg au mois de mars et lancé "des travaux préparatoires en vue de potentielles levées de fonds propres additionnels de GreenYellow et Cdiscount, destinées à accélérer leur croissance". Des levées de fonds étaient alors envisagées sous la forme "d'opérations de marché", pouvant aussi s'accompagner de "placements secondaires de titres détenus par le groupe, tout en maintenant le contrôle de ces filiales stratégiques".

En revanche, toujours aucune opération n'a été dévoilée concernant GreenYellow, mais désormais cela ne saurait tarder. En 2020, le spécialiste des énergies renouvelables a accéléré sa croissance, avec une puissance totale installée de 335 MWc, en hausse de 56%, et un pipeline de 565 MWc (+25%) en fin d'exercice. Et pour 2021, le groupe table sur un EBITDA de 90 millions d'euros, soit une croissance de 40% sur un an.